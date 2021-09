Drug ob drugem

Vabim vas na potovanje k čustvom. K sreči, tesnobi, ljubezni, jezi, strahu. In tudi k upanju. Na potovanje k sebi. V svet, ki ga lahko razumete samo vi. In vam je zato domač in udoben. Včasih pa tudi neznansko boleč in se vam zdi, da je življenje odveč.