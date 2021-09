Še tri zmage ločijo Novaka Đokovića od teniškega mejnika – osvojitve vseh štirih turnirjev največje četverice v koledarskem letu. Prvi igralec sveta je v osmini finala podobno kot že nekajkrat v New Yorku potreboval dobro uro, da je strl nalet tekmeca, tokrat 99. igralca sveta Jensona Brooksbyja. Prvi niz je Američan dobil s kar 6:1 ter se v drugem po odvzemu servisa vrnil v igro. Po 80 minutah je Đoković prevzemal pobudo ter se s prepričljivo zmago v naslednjih treh nizih uvrstil v četrtfinale. Zanimivo je, da je Novak Đoković na 25 letošnjih zmagah na grand slamih kar osemkrat izgubil prvi niz.

»Pričakoval sem težak začetek dvoboja. Prvič zato, ker tekmeca nisem dobro poznal. Vedel sem, da bom potreboval nekaj časa, da začutim kakovost njegovih udarcev. Vedel sem tudi, da je tekmec mlad, željan dokazovanja in da bo igral neobremenjeno, povrhu pa je igral pred domačo publiko. V drugem nizu sva izmenjala nekaj dolgih točk in iger, ki so bile fizično zelo naporne, a sem našel svojo igro ter jo razvil v tretjem in četrtem nizu, ki sta bila zelo dobra,« je dvoboj podoživel Novak Đoković.

Najtežje delo čaka Srba v prihodnjih dneh, ko se bo bržčas pomeril z igralci elitne deseterice. Najprej ga bo na drugi strani mreže čakal Italijan Matteo Berretini, ki se bo že tretjič zapored na turnirjih največje četverice pomeril s Srbom. Na Rolandu Garrosu je bil Đoković v četrtfinalu boljši s 6:3, 6:2, 6:7 (5), 7:5, v finalu Wimbledona pa s 6:7 (4), 6:4, 6:4, 6:3.

Da so bili teniški najstniki znova v središču pozornosti, je poskrbela 18-letna Britanka Emma Raducanu. Kvalifikantka je po slabem začetku, ko je proti Shelby Rogers zaostajala z 0:2 v igrah in 15:40, dobila enajst iger zapored ter se po eni uri uvrstila med najboljših osem igralk. Američanka je bila zgolj bleda senca igralke, ki je v tretjem krogu premagala prvo igralko sveta Asleigh Barty. »Na začetku dvoboja nisem znala brzdati živcev. Ko mi je to uspelo, mi je steklo lepše, kot sem si sploh lahko predstavljala,« je povedala Emma Raducanu. V osmini finala je izpadla predlanska zmagovalka Bianca Andreescu, ki je po dobrih treh urah občutila moč Grkinje Marie Sakari. Še naprej brez izgubljenega niza nadaljuje zmagoviti niz olimpijska prvakinja Belinda Benčić, ki je bila boljša od lanske zmagovalke Rolanda Garrosa Ige Šwiatek. Švicarka in Poljakinja sta prvi niz, ki se je končal s 14:12 v podaljšani igri, igrali skoraj uro in pol.