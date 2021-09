Na ljubljanskem višjem sodišču so obravnavali pritožbe zoper sodbo, ki so jo aprila na novomeškem sodišču izrekli 39-letnemu Dragu Brajdiču - Milenkiju in njegovemu očetu, 59-letnemu Dragu Brajdiču - Džoku, ter sinu, 19-letnemu Dragu Brajdiču - Dejvisonu. »Če se strinjate, bom uporabljala samo njihove vzdevke, da boste lažje sledili,« je v uvodu svojega poročila o prvostopenjskem sojenju dejala sodnica Tatjana Merčun. Milenki je bil takrat zato, ker je s sekiro poskušal ubiti komaj 16-letnega Valentina Kovačiča, obsojen na osem let zapora, njegova oče in sin pa zaradi lažje poškodbe Valentinovega očeta na pogojno kazen. S takšno razsodbo nobena stran ni bila zadovoljna. »In dubio pro reo,« je zagovornica Tatjana Medic višje sodnike prepričevala, da je treba Milenkija v dvomu oprostiti. Ta, na sejo so ga pripeljali iz pripora, je njeno prepričevanje poslušal, komentiral pa nič. Druga dva obtožena nista prišla, prav tako ne predstavnik tožilstva, ki za Milenkija zahteva desetletno kazen.

Vsaka stran s svojo zgodbo

Tragedija se je zgodila 13. julija lani v romskem naselju Brezje. Valentin Kovačič in njegov mlajši brat sta se vrnila domov in očetu Danijelu povedala, da sta se vozila z električnim skirojem, zaradi česar je bil Milenki hud – tekel je za njima in grozil s pretepom. Oče je klical policijo, a so mu naročili, naj se oglasi na postaji. Kot je pričal, se je tja namenil z ženo in sinovoma, med potjo pa si premislil in zavil k Milenkiju, da bi se pogovorili. Ustavil je pri Džokovi baraki, žena in Valentin pa sta šla proti Milenkiju. Videl je, kako je Milenki udaril Valentina, ta pa mu je udarec vrnil, da je padel po tleh. Ko je Danijel stekel tja, je najprej prestregel Dejvisonov udarec s palico proti Valentinu. Nato je Milenki vstal, zagrabil sekiro in močno udaril Valentina po glavi. »Strašno je bilo, prav videli so se mu možgani. Vrgel sem se nanj, da bi ga zaščitil. Potem so začeli z železnimi palicami udarjati po meni,« je opisoval. Sin je utrpel hudo poškodbo možganov, njegovo zaslišanje ni bilo možno.

Milenki, ki je bil takrat močno pijan, pa trdi, da je bil Danijel oborožen s pištolo in solzivcem, Valentin pa ga je v obraz udaril z »rokavicami z bunkicami«. Ko je padel, je njegov 15-letni zet Klemen mislil, da je mrtev, zato je zagrabil za sekiro in zamahnil proti Valentinu ter ga zadel v glavo. Čeprav je Klemen to potrdil, mu sodišče ni verjelo. Brajdičevi naj bi krivdo preložili nanj zaradi njegove mladosti, saj so predvidevali, da ga ne čaka huda kazen.