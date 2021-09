Nemški krščanskodemokratski uniji CDU/CSU kanclerke Angele Merkel je podpora v javnomnenjskih raziskavah prvič upadla pod dvajset odstotkov. V minulem tednu je izgubila dve odstotni točki podpore in bi jo na volitvah 26. septembra volilo zgolj še 19 odstotkov volilcev. Medtem ko je še pred poldrugim mesecem kazalo, da bo za kanclerski položaj potekal dvoboj med kandidatom CDU/CSU Arminom Laschetom in kandidatko Zelenih Annaleno Baerbock, so se politične karte medtem dodobra premešale. Socialdemokratski kandidat Olaf Scholz s stranko SPD utrjuje vodilni položaj v raziskavah javnega mnenja, ki stranki zdaj pripisujejo 25 odstotkov glasov, kar bi bilo več, kot jih je dobila na zadnjih volitvah.

Predstavitev moštva za prihodnost V stranki CDU/CSU tako postajajo vse bolj živčni, saj bi se znalo zgoditi, da po šestnajstih letih vladavine Angele Merkel ne bi niti vodila vlade niti bila del vladajoče koalicije. CDU/CSU se zato na vse kriplje trudi spremeniti negativni trend v javnomnenjski podpori. Po dolgem kolebanju Lascheta je stranka pred dnevi tako predstavila osem svetovalcev kanclerskega kandidata, med katerimi je v tako imenovanem moštvu za prihodnost tudi eden izmed njegovih protikandidatov za kandidaturo kanclerskega kandidata CDU, nekdanji vodja poslanske skupine stranke Friedrich Merz. Stranka je začela predstavljati svoje programe oziroma načrte o tem, kako namerava doseči večjo digitalizacijo v Nemčiji ali pa doseči financiranje prehoda v brezogljično družbo, s čimer so hoteli izničiti tudi dosedanje kritike iz vrst Zelenih, da CDU/CSU nima pravega načrta za soočanje s podnebnimi spremembami. Te Baerbockova s svojimi Zelenimi – ki bodo skoraj zagotovo koalicijski partner v kateri koli naslednji nemški vladi – postavlja v središče prihodnjega vladnega programa.

Merklova svari pred zasukom v levo Preobrat v zadnjih dveh tednih in pol volilne kampanje pa CDU/CSU poskuša doseči tudi s svarili pred morebitno koalicijo SPD in Zelenih (slednjim je podpora upadla na 17 odstotkov) z levičarsko stranko Die Linke. Svarila pred zasukom države v levo, ki so minule dni eden glavnih dejavnikov v kampanji, so se včeraj prenesla v bundestag, kjer je imela kanclerka Merklova zadnjo razpravo s poslanci pred volitvami. »Ni vseeno, kdo bo vladal v državi,« je dejala Merklova, se jasno zavzela za novo koalicijo pod vodstvom Lascheta in državljanom predstavila izbiro, ki jo bodo imeli konec septembra: »Državljani bodo imeli na izbiro vlado, ki sprejema ali pa vsaj ne zavrača podpore Die Linke, ali pa vlado pod vodstvom CDU/CSU s kanclerjem Laschetom, ki bo z zmernostjo popeljala državo v prihodnost.« Napadi na morebitno udeležbo Die Linke (šeste najmočnejše stranke s približno sedemodstotno podporo) v koaliciji se pojavljajo zaradi velikega upada podpore CDU/CSU v javnomnenjskih raziskavah. Prav zaradi te je namreč tako imenovana rdeče-zeleno-rdeča koalicija postala tudi možna alternativa Scholza in Baerbockove, ki bi se verjetno o koaliciji težje dogovorila z liberalno stranko FDP, katere kanclerski kandidat je Christian Lindner.