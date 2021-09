Vladna koalicija je danes uspela na odboru državnega zbora za notranjo politiko sprejeti prenovo spornega člena o globah za žaljenje politikov, ki bi globe po novem predpisal za nedostojno vedenje do vseh. Koalicija je dovolj glasov za sprejetje amandmaja dobila po zaslugi poslanca DeSUS Roberta Polnarja, ki je prekinil odbor za finance in šel glasovat na odbor za notranje zadeve.

Zaradi očitkov, da gre zgolj za »kamuflažo« spornega predloga, pa se zakonu, v katerem se je sporni člen nahajal, ni napovedovala večinska podpora. Predsedujoči Branko Grims (SDS) je sejo zato pred glasovanjem na nezadovoljstvo opozicije prekinil. Koalicija bo poskušala zakon, ki še vedno vsebuje sporni predlog, sprejeti ob drugi priložnosti.

Poslanci vložili dopolnilo spornega člena Poslanci SDS, NSi in SMC so pred začetkom seje odbora vložili dopolnilo, da se z globo od 500 do tisoč evrov kaznuje »tistega, ki se v javnosti prepira, vpije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, ki se nahaja na teritoriju Republike Slovenije, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje posameznika ali skupine ali škoduje njihovemu ugledu in takšno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zazna na kraju kršitve«. Na ta način globe ne bi bile izrečene zgolj za nedostojno vedenje do najvišjih predstavnikov države, ampak bi enako veljalo za nedostojno vedenje do vseh državljanov, a le v primeru, ko bi bil prisoten tudi policist. Naj spomnimo, da je v besedilu prvotno pisalo, da se z globo od 500 do 1000 evrov kaznuje, kdor se prepira, vpije ali se nedostojno vede »do uradne osebe pri uradnem poslovanju ali v zvezi z uradnim poslovanjem ali do najvišjih predstavnikov države, poslanca, člana državnega sveta, člana vlade, sodnika ustavnega ali vrhovnega sodišča ali zoper njegovega bližnjega«. Namesto tega v predlogu zdaj piše, da se kaznuje tistega, ki se »nedostojno vede do posameznika ali skupine«. V predlogu pa ostaja pogoj, da mora opisano nedostojno vedenje pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa osebno zaznati na kraju kršitve.

Globe ne le za vznemirjanje politikov, ampak vseh O spremembah zakona o varstvu javnega reda in miru so danes na koordinaciji razpravljali vodje koalicijskih poslanskih skupin Danijel Krivec (SDS), Jožef Horvat (NSi) in Gregor Perič (SMC). Predlog NSi naj bi bil, da se predlog ministrstva za notranje zadeve v celoti umakne z dnevnega reda, a so vodje na koncu sprejeli odločitev o spremembi predloga. Kot piše v obrazložitvi amandmaja, ki ga je vložila koalicija, se s spremembo drugega odstavka določa vsebinski odstop od veljavnega prvega odstavka 6. člena. »Glede na intenziviranje groženj posameznikom in skupinam v javnosti, je predlagana sprememba drugega odstavka na način, da se bodo primeri nedostojnega vedenja v javnosti lahko prekrškovno procesirali tudi, če bodo takšna ravnanja osebno zaznale pooblaščene uradne osebe prekrškovnega organa na kraju kršitve. V tem primeru bo ravnanje torej lahko obravnavano kot prekršek, če bo nedostojno vedenje zaznala pooblaščena uradna oseba prekrškovnega organa na kraju kršitve, če bi posledica posega v telesno in duševno celovitost posameznika (ali skupine) zoper katerega je takšno vedenje usmerjeno lahko nastala,« piše v besedilu.