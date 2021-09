Mohamed Hasan Akund po navedbah indijskega novinarskega portala newsbytes prihaja iz Kandaharja, kjer so se v devetdesetih letih minulega stoletja pojavili talibani. Velja za ustanovnega člana talibanov in naj bi bil bolj religiozen od vojaških voditeljev. Blizu naj bi bil duhovnemu in vrhovnemu voditelju talibanov, šejku Hibatulahu Akundzadeju. Akund je sicer tudi na terorističnem seznamu Združenih narodov in zanj veljajo sankcije ZN, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Mula Jakub, sin ustanovitelja talibanov in pokojnega vrhovnega voditelja Mohameda Omarja, je bil imenovan za obrambnega ministra, medtem ko je mesto notranjega ministra dobil Siradžudin Haqani, vodja gverilske uporniške skupine Haqani, ki bo prav tako namestnik predsednika talibanske vlade. Amir Kan Mutaki, talibanski pogajalec v Dohi in član kabineta prvega režima, pa je bil imenovan za zunanjega ministra.

»Kabinet še ni dokončno sestavljen, a deluje,« je v vladnem informacijskem in medijskem centru v Kabulu danes dejal Mudžahid in napovedal, da bodo poskušali v vlado imenovati tudi ljudi iz drugih delov države.

Talibani so minuli mesec ponovno prevzeli oblast v Afganistanu. Obljubili so »vključujočo« vlado, ki bo ustrezala zapleteni etnični sestavi dežele pod Hindukušem. Po oceni poznavalcev pa je malo verjetno, da bodo na najvišje vladne položaje imenovali tudi ženske. Talibani se bodo morali po prevzemu oblasti lotiti reševanja številnih pomembnih vprašanj, vključno s finančno in humanitarno krizo v državi.