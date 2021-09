Z novim davkom naj bi v prihodnjih treh letih zbrali slabih 42 milijonov evrov, kar bo po besedah Johnsona »največji program« v zgodovini za izboljšanje angleškega javnega zdravstva, na spletni strani poroča britanski BBC.

Davek bodo uvedli s povečanjem nacionalnega zavarovanja (NI) za 1,25 odstotka aprila prihodnje leto. NI plačujejo tako delodajalci kot zaposleni, od leta 2023 pa bo postal ločen davek na zaslužek - izračunan bo na enak način kot NI in bo zapisan na plačilni listi zaposlenega. Prihodki od dividend na delnice, ki jih zaslužijo tisti, ki imajo v lasti delnice v podjetjih, bodo prav tako obdavčeni za dodatnih 1,25 odstotka.

Spremembe pri stroških oskrbe za starejše

Davek po vsej Veliki Britaniji bo osredinjen na financiranje zdravstvenega in socialnega varstva v Angliji. Škotska, Wales in Severna Irska bodo za ta namen prejeli dodatne 2,56 milijarde evrov. Britanski zdravstveni sistem se namreč po navedbah nemške tiskovne agencije dpa zaradi pandemije covida-19 in preložitve obravnav in operacij sooča z dolgimi čakalnimi dobami.

Z omenjenim davkom bodo financirali tudi zgornjo mejo stroškov oskrbe za starejše v Angliji, največjem delu britanske države. Doslej so morali ljudje, ki so potrebovali oskrbo v Angliji, sami nositi vnaprej nedoločen del stroškov, kar naj bi se sedaj spremenilo.

V skladu z novimi načrti naj bi od oktobra 2023 vsak, ki ima premoženje od 20.000 do 100.000 funtov, delno prispeval k svoji oskrbi glede na premoženje. Nikomur pa v življenju ne bo treba plačati več kot 86.000 funtov. Trenutno mora vsak, čigar premoženje je ocenjeno na več kot 23.250 funtov, v celoti plačati svojo oskrbo.

Po navedbah britanske vlade se bo Velika Britanija s povišanjem prispevkov postavila ob bok Franciji, Nemčiji in Japonski, ki so prav tako povišale socialne prispevke, da bi tako lahko ustrezno poskrbele za hitro starajoče prebivalstvo, navaja francoska tiskovna agencija AFP. »Ne more biti več zamika ali zamude,« je danes še pozval Johnson in dodal, da javnega zdravstva ni mogoče izboljšati brez reforme socialne oskrbe.