Urbanija se je uvodoma zahvalil predsedniku republike, da je pomagal obnoviti dialog, ki se je med Ukomom in STA zaključil julija, ko je bila zadržana uredba vlade glede financiranja STA. Naj spomnimo, da je uredba vlade z včerajšnjo odločitvijo vrhovnega sodišča znova v veljavi, tako da ima Ukom ponovno v rokah pooblastila, da uredi način financiranja STA.

Urbanija: »To bomo uredili predvsem v dobrobit zaposlenih na STA«

Izhodišče nadaljnjih pogovorov bo pogodba, ki je bila poslana STA že julija. Urbanija je dejal, da so pri vsaki pogodbi možne spremembe, tako da bodo usklajevanja čim prej opravili, in pri tem poudaril: »To bomo uredili predvsem v dobrobit vseh zaposlenih na STA, saj je nepredstavljivo, da se iz meseca v mesec sprašujejo, kako naprej.«

Veselinovič se je po pogovorih v izjavi za javnost najprej zahvalil za gesto predsednika republike, ki se je odzval na poziv STA vladi, naj nemudoma vzpostavi sistem financiranja STA. »S tem je pokazal, da ne gre za problem odnosa med dvema institucijama, še manj za spopad med direktorjem Ukoma in direktorjem STA, ampak za vprašanja, povezana z načeli pravne države in vprašanji, ki zadevajo varovanje medijske svobode,« je dejal Veselinovič. Poudaril je, da so na STA veseli, da se bodo pogovori, ki so se končali v juliju, ko so iz STA sporočili, da predlagane pogodbe ne morejo podpisati, nadaljevali. »Sem mnenja, da se bodo našli tudi dogovori glede odprtih vprašanj, predvsem v delu, zaradi katerega pogodbe STA ni mogla podpisati.« Na vprašanje, kateri so ti deli, ki so bili sporni za STA, je Veselinovič odgovoril, da ne more odgovoriti, predvsem zaradi občutljivosti teme. Spomnil je še, da je danes že 250. dan, ko je STA brez vladnih sredstev za financiranje in da od včeraj ni več pravne podlage za ustavljanje financiranja agencije. Financiranje je načrtovano v obliki mesečnih izplačil, dogovora o poplačilu zapadlih obveznosti še nimajo, je pa Urbanija dejal, da ga pričakujejo v roku enega tedna.

Pahor je še dejal, da so ob koncu današnjih pogovorov sklenili, da je v času pogajanj »dobro in koristno, modro, da se vsi vzdržijo izjav, ki bi ogrozile zaupanje, ki je bilo danes vzpostavljeno med stranema.«

Pogodba med Ukomom in STA naj bi bila podpisana v roku enega meseca.