Pred pakistanskim veleposlaništvom v Kabulu se je danes zbrala množica, v kateri so bile predvsem ženske. S transparenti in skandiranjem so protestniki nasprotovali vmešavanju Islamabada, ki ga številni že dolgo obtožujejo tesnih povezav s talibani.

Vodja pakistanske obveščevalne službe Faiz Hameed se je ta konec tedna mudil v Kabulu, uradno zato, da bi ga veleposlanik seznanil z razmerami v Afganistanu, vendar pa naj bi bil njegov obisk namenjen predvsem srečanju z najvišjimi predstavniki talibanov, poroča AFP.

Talibani, ki so sredi avgusta prevzeli oblast v Afganistanu, še vedno niso oblikovali vlade.

Afganistanci so v strahu pred ponovitvijo brutalne vladavine talibanov med leti 1996 in 2001 pripravili več manjših protestov. V mestu Mazar-i-Šarif na severu države je v ponedeljek manjša skupina žensk na protestu zahtevala spoštovanje njihovih pravic. Protesti so prejšnji teden potekali tudi v Heratu, kjer so ženske zahtevale enakost, pravičnost in demokracijo.

Med prvo vladavino talibanov v Afganistanu, ki se je končala po mednarodnem posredovanju leta 2001, so bile ženske povsem brez pravic. Talibani medtem obljubljajo, da bodo spoštovali pravice žensk v skladu z načeli šeriatskega prava, vendar za zdaj ni jasno, kaj to za ženske pomeni.