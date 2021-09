V sredo bo večinoma jasno. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek in petek bo pretežno jasno in čez dan še nekoliko topleje.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah pa se prek naših krajev pomika manjša motnja. S šibkimi vzhodnimi vetrovi k nam doteka topel in v višjih plasteh prehodno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva precej jasno, čez dan bo od severa naraščala koprenasta oblačnost. V Kvarnerju bo pihala šibka burja.

V sredo bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo še pihala šibka burja, ki bo čez dan oslabela.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden.