Do nesreče je prišlo v ponedeljek zvečer na poti iz kraja Morochata v Quillacollo, kakih 70 kilometrov stran od večjega kraja Cochabamba. Vzrok nesreče še ni jasen.

V tej andski državi pogosto prihaja do nesreč na ozkih in neutrjenih gorskih poteh. Marca je podobno v globel zdrsnil avtobus, ki je bil na poti med mestoma Santa Cruz de la Sierra in Cochabamba. Umrlo je 20 ljudi. Julija pa je nesreča avtobusa, ki je nad krajem Chataquila padel v prepad več kot 100 metrov globoko, umrlo 34 ljudi.