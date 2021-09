Igralca Michaela K. Williamsa našli mrtvega

Ameriškega igralca Michaela K. Williamsa, enega najbolj znanih obrazov malih ekranov v zadnjih letih zaradi vloge Omarja Littla v seriji Skrivna naveza (The Wire), so našli mrtvega v njegovem stanovanju v New Yorku, je v ponedeljek sporočila policija. Star je bil 54 let.