Kot so pojasnili v predsednikovem uradu, je Pahor pred dnevi prejel pismo, v katerem ga direktor STA prosi za podporo pri vnovičnem pozivu vladi, naj zagotovi sredstva za delovanje Slovenske tiskovne agencije (STA).

Spomnili so tudi, da se je o vprašanju financiranja z Veselinovičem in Urbanijo pogovarjal že v začetku decembra lani in ocenil, da »Slovenska tiskovna agencija kot agencijski servis opravlja pomembno poslanstvo v javnem interesu. Zato njen obstoj ne sme biti ogrožen«. V tem smislu je pozval vlado in vodstvo agencije, da skladno s predpisi razčistita vprašanja, zaradi katerih je prišlo do zastoja financiranja STA.

STA ostaja brez državnega financiranja, ki ga za izvajanje javne službe predvidevata zakon o STA in sedmi protikoronski zakon, že 250 dni.