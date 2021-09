Po štirih tekmah, na katerih so zmagali (Mitteldeutscher), remizirali (Oldenburg) in bili poraženi (Pesaro in Partizan), je za košarkarje Cedevite Olimpije včeraj napočil čas, da se predstavijo domači publiki. Nova sezona se nezadržno približuje, saj bo prva uradna tekma, slovenski superpokal proti Krki, na sporedu že prihodnji petek v Tivoliju. Nasprotnik zmajev v Stožicah je bil včeraj nemški evroligaš Bayern, ki je največjo slovensko dvorano zapustil s sklonjenimi glavami. Gostitelj je bil namreč boljši s 74:68 (17:19, 38:33, 61:48, Blažič 13, Pullen in Ejim po 12, Keene 11, Auguste 7, Ščuka in Hodžić po 6, Rupnik 4, Dimec 3; Thomas 15, Šiško 3). Kako bo Olimpija videti v novi sezoni, so lahko navijači preučevali že konec prejšnjega tedna, ko je tekmi proti Pesaru in Partizanu v Opatiji prenašala ena izmed slovenskih športnih televizij. Tokrat se je na tribunah v Stožicah zbralo okoli 1500 radovednežev, med njimi tudi nekaj znanih košarkarskih imen. Iz VIP lože je Ljubljančane spremljal zvezdnik Dallasa v ligi NBA Luka Dončić, ob robu parketa pa predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec, pa pomočnika selektorja Aleksandra Sekulića Jernej Valentinčič in Dragiša Drobnjak ter še nekateri drugi. Na delu niso mogli videti Marka Radovanovića, ki si je na nedeljskem treningu zvil gleženj in bo nekaj časa na stranskem tiru, zavoljo udarca v nogo je soigralce v civilni opravi spremljal tudi Edo Murić. Kot zanimivost naj povemo, da lahko na ulicah Ljubljane ali v kakšnem od slovenskih mest srečate tudi še Mangoka Mathianga. 28-letni Avstralec, ki je z Ljubljančani sredi avgusta zaradi poškodbe prekinil pogodbo, nikakor ne more priti v domovino, ki je zaradi epidemije koronavirusa povsem zaprta in prosti čas zdaj izkorišča za spoznavanje naše države.

Da gre še vedno za čas priprav, je bilo včeraj jasno nemudoma po uvodnem sodnikovem metu. Pri enih in drugih je bilo v igri polno napak, a se je po drugi strani našla tudi kakšna lepa poteza. Trener gostiteljev Jurica Golemac je precej minut namenil mlademu Luki Ščuki, medtem ko je gostujoči Andrea Trinchieri, ki mu od letošnje sezone asistira nekdanji trener zmajev Slaven Rimac, precej zaupal Žanu Marku Šišku, ki se je resnično razvil v vrhunskega organizatorja igre. Olimpija je ob koncu tretje četrtine vodila že za 16, na koncu pa za zmago trepetala. »Potrebovali smo to zmago za dvig samozavesti, a šlo je za pripravljalno tekmo, ki ni pokazala realnega stanja ne nas ne Bayerna. Vsi smo imeli trde noge, zgrešili odprte mete, delali napake. Do zdaj smo kompletni opravili le en trening v nedeljo zvečer. Zapreti se moramo v dvorano in delati,« je povedal Jurica Golemac.