Kustečeva prva ministrica z dvema interpelacijama v istem letu

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec se je po dveh tednih bolniške odsotnosti zaradi bolezni covid-19 včeraj vrnila v službo. V opoziciji bodo zato, tako kot so napovedali, proti njej kmalu vložili interpelacijo. To bi se lahko zgodilo že danes, po sestanku predsednikov LMŠ, SD, Levice in SAB.