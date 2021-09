Nadaljuje se že tretje sojenje 22-letnemu Davidu Batiču zaradi poskusa uboja znanca Evrisa R. Medtem ko je Batič tudi v tretje zanikal, da bi Evrisa novembra 2018 nameraval ubiti, slednji včeraj ni bil pripravljen, da bi o dogodku povedal kar koli. »Prosim, da tole pričanje prestavite, rad bi vzel odvetnika. Veliko sodnih pisanj sem že izgubil oziroma jih nimam, imam več sodnih postopkov, na tole bi se rad pripravil,« je nekoliko zmedeno pojasnjeval sodnici Vesni Podjed. Privedli so ga iz celjskega zapora, kjer prestaja poldrugo leto trajajočo kazen zaradi droge (s pajdašem so jima zasegli štiri kilograme posušenih vršičkov konoplje in 80 gramov heroina) in tatvine. Je pa tudi še v drugih kazenskih postopkih. Tudi Batič je bil že kaznovan, čeprav mu gre, vsaj tako je videti, zadnje čase na bolje. Včeraj je sodnici predal potrdilo o srednješolskem izobraževanju, o sodelovanju v programu društva za nenasilno komunikacijo in o prostovoljnem delu z mladimi v stiski.

Podjedova je šla Evrisu R. na roko in ga res ni zaslišala, ga pa bo (z odvetnikom ali brez) na nadaljevanju sojenja konec septembra. O čem ga bo spraševala? V obtožnici piše, da sta se 8. novembra Batić in znanec Dino D. dogovorila, da se okoli 17. ure dobita na Hubadovi za Bežigradom. Med njima naj bi bili neki neporavnani računi zaradi avta in motorja. Z Dinom je prišel tudi Evris. Prišlo je do prepira, končalo pa se je tako, da je David zabodel Evrisa v hrbet in v ledveni predel. Zaradi tega je bil prvič obsojen na pet let zapora. Po razveljavitvi sodbe je sledilo novo sojenje, na katerem je dobil tri leta in tri mesece, vendar je bila tudi ta sodba razveljavljena.

Batič vseskozi vztraja, da Evrisu ni imel namena vzeti življenja. Kot pravi, se je na Hubadovo pripeljal z mamo, kar zagotovo ne bi storil, če bi nameraval koga ubiti. Trdi, da je Evris udaril prvi, po glavi, in to tako močno, da se mu je stemnilo. Potem je bil deležen še brc in podobno in nekje vmes, niti ne ve kdaj, je izvlekel nož. Toda zaradi samoobrambe, ker se je od Evrisa in Dina čutil ogroženega. Za nož pravi, da ga je nosil s seboj, ker so ga mesec ali dva prej oropali za telefon in denar.