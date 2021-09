Izjemne zgodbe piše letošnje OP ZDA v tenisu. Junakov osmine finala med posamezniki je bilo sicer več, a največ pozornosti sta požela najstnika, 18-letni Carlos Alcaraz in 19-letna Lelyah Fernandez. Kanadčanka je po zmagi nad Japonko Naomi Osaka premagala še drugo nekdanjo zmagovalko turnirja v New Yorku Angelique Kerber, Španec pa je po skalpu nad Stefanosom Cicipasom v osmini finala v petih nizih premagal Nemca Petra Gojowczyka.

Alcaraz je postal v odprti teniški eri (od leta 1968 naprej) najmlajši igralec, ki se je prebil med najboljšo osmerico. Leta 1988 je bil na OP ZDA pri preboju v četrtfinale Andre Agassi nekaj dni starejši, se je pa Američan tega leta prebil v polfinale. Za podoben podvig bi moral Alcaraz premagati Felixa Auger-Aliassima. Tekmeca skupaj ne bosta stara niti 40 let, 21-letni Kanadčan, nad katerim bdi Toni Nadal, pa je bil v osmini finala s 3:1 boljši od Američana Francisa Tiafoeja.

»Prvič sem na največjem tekmovanju preživel prvi teden, občutek pa je fantastičen. Nisem pričakoval, da se bom v New Yorku prebil med najboljšo osmerico,« je žarel od navdušenja Carlos Alcaraz, ki ga trenira nekdanji španski teniški velemojster Juan Carlos Ferrero, nekdanji prvi igralec sveta, ki je leta 2003 osvojil Roland Garros ter bil finalist OP ZDA.

Danil Medvedjev opravičuje status drugega favorita za osvojitev turnirja v New Yorku, saj do preboja v četrtfinale še ni izgubil niti niza. Za uvrstitev v polfinale se bo Rus pomeril še z enim velikim presenečenjem, Boticom van de Zandschulpom. Nizozemec se je na glavni turnir prebil skozi kvalifikacije (vse tri dvoboje je dobil z 2:1 v nizih). Da je 117. igralec sveta mojster odločilnih nizov, je dokazal tudi z zmago v osmini finala proti argentinskemu favoritu Diegu Schwartzmanu.

Lelyah Fernandez si je za 19. rojstni dan čestitala kar sama, potem ko je proti Angelique Kerber zaostajala z 0:1 v nizih in z 2:4. Kanadčanka se bo v četrtfinalu pomerila z Ukrajinko Elino Svitolino. »Tudi ko sem rezultatsko zaostajala, sem uživala. Zavedala sem se, da igram svoj najboljši tenis. Od prvega dne, odkar se ukvarjam s športom, trdo delam ter sanjam, da bi dosegala zmage na največjih turnirjih in stadionih. To se mi v New Yorku uresničuje,« je navdušena Lelyah Fernandez. V drugem četrtfinalu se bosta pomerili Čehinja Barbora Krejčikova in Belorusinja Arina Sabalenka.