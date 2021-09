Letos je prišlo že do tretjega puča v Afriki. Po Čadu in Maliju so tokrat mladi oficirji elitne vojaške enote, ki je zadolžena za boj proti terorizmu, z državnim udarom prevzeli oblast v trinajstmilijonski Gvineji, nekdanji francoski koloniji na zahodu celine. V imenu Nacionalnega komiteja za strnitev vrst in razvoj so odstavili in aretirali 83-letnega predsednika Alpho Condéja.

V nedeljo so se v mestnem središču glavnega mesta Conakryja slišali streli, a menda smrtnih žrtev ni bilo. Včeraj zjutraj je bilo mirno, le množice so na ulicah tako kot v nedeljo navdušeno pozdravljale odstavitev Condéja.

Udar vodil nekdanji pripadnik tujske legije Pučisti so uvedli policijsko uro, razpustili parlament in sporočili, da bo – očitno po zgledu pučistov iz Malija – potrebno 18-mesečno prehodno obdobje pred volitvami. Članom vlade so zapovedali, da morajo priti na njeno včerajšnjo sejo. »Vsako odsotnost bomo razumeli kot upor,« piše v sporočilu za javnost pučistov. Ministre naj bi zamenjali državni sekretarji, vladne guvernerje pa oficirji. Polkovnik Mamadi Doumbouya, nekdanji pripadnik francoske tujske legije, ki je očitno vodil državni udar, je v nedeljo po televiziji, ovit v državno zastavo, dejal: »Svojo usodo prevzemamo v svoje roke. Vodenja države ne bomo več zaupali enemu človeku, ampak ljudstvu.« Predsednika Condéja je obtožil, da je kriv za »finančne mahinacije, revščino, korupcijo, zlorabo sodstva in kršenje pravic državljanov«. Včeraj pa je polkovnik Doumbouya poskušal pomiriti investitorje tudi z obljubo, da bo v prehodnem obdobju oblast imela vlada narodne enotnosti in da »ne bo lova na čarovnice«. Govoril je v francoščini, ki je uradni jezik.