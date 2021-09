Evropska unija, ki je podobno kot ZDA proti beloruskemu režimu Aleksandra Lukašenka po lanskih spornih predsedniških volitvah in zatiranju opozicije uvedla sankcije, se je z ogorčenjem odzvala na včeraj izrečeni sodbi eni izmed najvidnejših predstavnic beloruske opozicije Mariji Kolesnikovi in njenemu nekdanjemu odvetniku, prav tako aktivistu opozicije Maksimu Znaku. Mesec dni je trajalo sojenje proti obema aktivistoma, dostop tujih medijev in diplomatov na sojenje ni bil dovoljen. Sodišče je zdaj prisodilo 39-letni Kolesnikovi enajst let ječe zaradi, kot navaja, sodelovanja pri poskusu državnega prevrata, ogrožanja nacionalne varnosti in organiziranja ekstremističnih skupin. Leto dni manj je dobil Znak. Oba bosta kazen prestajala v delovnem taborišču.

Tako se je končal še en sodni proces proti najvidnejšim aktivistom beloruskih protestov. S kaznijo Kolesnikovi in Znaku poskuša Lukašenkov režim zatreti tudi vsakršne poskuse novih protestov, ki so od lanskega poletja zamrli, potem ko so za udeležbe na protestih uvedli tudi visoke denarne kazni. Čeprav nihče ni včeraj pričakoval oprostilne sodbe, sta Kolesnikova in Znak, sodeč po posnetkih v stekleni kletki sodne dvorane, kazen pričakala z nasmehom. Kolesnikova je rožljala z lisicami in s prsti oblikovala srce, sicer enega od razpoznanih znakov beloruske opozicije.

Obramba napoveduje pritožbo

Nekdanja pomočnika opozicijskega predsedniškega kandidata Viktorja Babarika, ki je bil že julija obsojen na 14 let zaporne kazni, se bosta po napovedih odvetnika Evgenija Pličenka na sodbo pritožila. Izrečena sodba je po njegovi oceni nezakonita in neutemeljena. Za belorusko opozicijo, katere glavni aktivisti so zatočišče večinoma našli na Poljskem in v Litvi, je njuna obsodba nepravična in predstavlja še en poskus, da se opozicijo onemogoči. »To je terorizem proti Belorusom, ki si drznejo zoperstaviti režimu. Ne bomo prenehali, preden v Belorusiji ne bodo vsi svobodni,« je o obsodbi dejala voditeljica opozicije v izgnanstvu Svetlana Tihanovska in dodala, da bodo oba osvobodili precej prej kot čez enajst let.

Kolesnikova velja za eno od junakinj beloruskih protestov. Izmed trojice osrednjih aktivistk beloruske opozicije – ob njej sta to Tihanovska in Veronika Cepkalo – edina ni pobegnila v tujino. Ko so jo po aretaciji beloruske oblasti hotele deportirati v Ukrajino, je po navedbah opozicije pred mejo raztrgala potni list, potem pa je bila aretirana in je pristala v sodni dvorani.

Ob včerajšnji obsodbi Kolesnikove in Znaka je Evropska unija beloruskim oblastem vnovič očitala popolno nespoštovanje človekovih pravic in terjala takojšnjo izpustitev vseh političnih zapornikov. Po podatkih beloruske civilnodružbene organizacije Viasna, je v državi 659 političnih zapornikov. Mednje štejejo blogerje, poslovneže, navadne protestnike in aktiviste.