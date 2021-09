»Zatrdimo lahko, da lutkarico, režiserko, pedagoginjo, likovno ustvarjalko, oblikovalko lutk, scenografko, kostumografko in ilustratorko odlikujejo izvrstne kreacije na vseh področjih njenega delovanja – v čudežnem svetu gledališča,« so v obrazložitvi zapisale članice komisije Nika Bezeljak, Mojca Kreft in Martina Maurič Lazar.

Kot so poudarile, je Eka Vogelnik »vtisnila neizbrisen pečat slovenskemu lutkovnemu gledališču, lutkovnemu filmu in televizijskim oddajam z mimičnimi lutkami«. V specifičnostih izražanja lutkovnosti so skoraj z vsemi vrstami lutk in mask njene številne lutkovne predstave zaživele v izjemnih, včasih nenavadnih, a vselej prepričljivih podobah. Uporabljala je mnogotere zvrsti lutkovnih tehnologij in materialov, raziskovala z natančnim proučevanjem povednosti režisersko-dramaturških poetik in v lastnih lutkovnih uprizoritvah tenkočutno prisluhnila duši občinstva. V obdobju več desetletij, ko je snovala svoj obširni lutkovni in likovni prostor, se je posvečala tudi pisanju in pedagogiki, ustvarila je zavidljiv biografski opus nepozabnih stvaritev, med drugim piše v obrazložitvi.