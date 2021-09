Katalonski filmski poet Marc Recha bo oktobra Ljubljano tudi obiskal. Retrospektiva iranskega režiserja Abbasa Kiarostamija (1940–2016) pa bo po dolgih letih prinesla celoten opus Kiarostamijevih celovečernih filmov in obsežen izbor zgodnjih iranskih kratkih filmov, ki so vplivali na avtorjevo samosvojo filmsko govorico.

Sredi novembra bo na vrsti Jesenska filmska šola z mednarodnim simpozijem na temo Filmska kultura v šolski praksi: izhodišča in metode poučevanja filma s predavanji devetih evropskih strokovnjakinj in strokovnjakov ter s tematsko filmsko retrospektivo, ki se bo nadaljevala do decembra.

Leto 2021 bodo slovesno zaključili 29. in 30. decembra v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma s slavnostno premiero nove glasbene partiture Andreja Goričarja za nemo klasiko Erotikon (Gustav Machaty, 1929) z Ito Rino v glavni vlogi.

V prvi polovici leta 2022 v sporočilu za javnost izpostavljajo ekskluzivne projekte, ki bodo na različne načine zaznamovali stote obletnice filmskih ustvarjalcev. S Kino Pravda 100! bodo proslavil stoto obletnico kino žurnala Dzige Vertova (s šestimi kinoušesnimi večeri in šestimi naročili slovenskim sodobnim glasbenikom za spremljavo del Dzige Vertova). S projektom Amos Vogel 100 bodo praznovali stoletnico rojstva enega najvplivnejših filmskih kuratorjev, zgodovinarjev in kritikov.

Marec bo v znamenju obsežne retrospektive filmov Piera Paola Pasolinija, maja pa bo na vrsti retrospektiva Film na meji 1945–1954, ki jo bo spremljal zgodovinski simpozij, na katerem bodo zgodovinarji in filmski kritiki spregovorili o filmih in okoliščinah, ki so krojili povojno obdobje ob italijansko-jugoslovanski meji. Za september prihodnje leto napovedujejo celostno retrospektivo svetovno priznanega avstrijskega režiserja Michaela Hanekeja ob avtorjevi 80-letnici. Upajo, da jih bo režiser tudi obiskal. sta