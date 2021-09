Josef Winkler, pisatelj: Od oglja umazani sin nekega doma

Letošnji 36. Mednarodni literarni festival Vilenica bo potekal pod naslovom Strah in pogum, torej v Kocbekovem duhu in v duhu tega časa. Večina dogodkov bo v Ljubljani, le sobota in nedelja bosta na kraju festivalskega imena. Tam bo nagrado vilenica prejel letošnji lavreat, avstrijski pisatelj Josef Winkler.