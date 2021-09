Naj si jo nekateri razlagajo kot »kazensko ekspedicijo«, kolesarska dirka po Španiji je ena izmed treh tritedenskih dirk v kolesarskem letu tekmovanj. Zmaga na njej je velik dosežek in njen nedvomni vladar v zadnjih treh letih je Slovenec Primož Roglič. »Nobeno leto dirke po Španiji nisem načrtoval, a po spletu okoliščin sem se vedno znašel tu. Tudi za prihodnje nisem prepričan, a zagotovo bi bil rad še tukaj in užival. Se vidimo naslednje leto, mar ne?« je sproščen in srečen novinarjem razlagal 31-letni Zasavec.

Njegovi trije nastopi na španski pentlji se med seboj razlikujejo, imajo pa eno skupno točko. Rogla je v Španijo vedno prišel željan zmage in z motivacijo, da pozabi na neuspehe iz predhodnega dela sezone. V letu 2019 je nekdanji smučarski skakalec prvič v vlogi kapetana ekipe Jumbo-Visma na tritedenski dirki nastopal na italijanskem Giru. Po seriji nesrečnih dogodkov (padci, težave s hrano in nerazumljiv potek ekipe) je končal na tretjem mestu. Sam je takratno tretje mesto doživel kot uspeh, a prav vsi so vedeli, da je Slovenec pripravljen na še večje uspehe, na to, da v kolesarski zgodovini pusti še večji pečat. Nov veliki list je tako obrnil isto leto s svojo prvo zmago na Vuelti, kjer je nastopil ravno zato, ker ni osvojil Gira. Kot prvi Slovenec je v Španiji dobil tritedensko dirko s prednostjo dveh minut in 33 sekund.

Vedno je odprt za vso pomoč Še hujše in bolj sveže rane je v svojem srcu Rogla pred nastopom na Vuelti nosil lani. Kar 11 dni je nosil majico vodilnega na dirki vseh dirk v kolesarstvu, na slovitem Tour de Franceu. Sledil je že vsem dobro znani in opisani šok predzadnji dan tekmovanja, ko ga je s silovitim kronometrom prehitel rojak Tadej Pogačar (UAE Emirates). Da je bil nastop na Vuelti malce lažji, je poskrbel sam, ko je med obema dirkama zmagal na svojem prvem spomeniku Liege–Bastogne–Liege. Špansko pentljo je nato dobil po velikem boju z Ekvadorcem Richardom Carapazom. Njegova prednost je znašala zgolj 24 sekund. »Sem človek hitrih sprememb. Vedno sem odprt tudi za vso pomoč, zato se očitno stvari na koncu obrnejo meni v prid,« svoje vzpone in padce komentira Primož Roglič. Letos je bila zgodba podobna lanski. Celotno sezono je podredil enemu cilju, zmagi na dirki po Franciji. Njegovih sanj je bilo konec v prvem tednu, ko je zaradi dveh padcev moral odstopiti. Tokrat pa je pred Španijo svoje rane zacelil že na olimpijskih igrah v Tokiu, ko je z izjemno vožnjo na kronometru postal olimpijski prvak. Kot priznava tudi sam, je uspeh v deželi vzhajajočega sonca eden izmed njegovih najljubših v karieri. Zaradi odlične forme, ki mu jo je uspelo zadržati, je znova nastopil tudi v Španiji. Z izjemno sproščenostjo in različnimi taktičnimi strategijami je konkurenco enostavno potolkel. Prvega konkurenta je za seboj pustil za štiri minute in 42 sekund, kar je najvišja prednost na Vuelti v zadnjih 24 letih. »Nisem ljubitelj statistike, na to nikoli ne gledam vnaprej. Ampak to je res neverjetno. Včasih zmagaš za veliko, včasih za malenkost. Dokler zmagaš, je vedno lepo,« meni šampion. Z letošnjim uspehom je ponovil uspeh Švicarja Tonyja Romingerja in Španca Roberta Herasa, ki sta edina do zdaj trikrat zapored zmagala v Španiji. Čeprav je Špancu to uspelo štirikrat, pa je sloviti španski časnik Marca slovenskega asa že ocenil za najboljšega v zgodovini Vuelte.