Problem diskurza o histeriji je, da je veliko bolj ponotranjen in normaliziran v družbi, kot si priznamo. To se je jasno videlo pri naključnem srečanju Tee Jarc in Janeza Janše na Kredarici, ko so tudi protestniki leve politične opcije pisali o Tei kot histerični, nihče pa se ni vprašal o vzrokih za njeno jezo in jezo protestnikov: poglabljanje neenakosti, korupcija, na osebnih interesih sestavljena vlada, ki vlada brez podpore ljudi. Tudi ta primer kaže, da so spolni stereotipi in šovinizmi ukoreninjeni v našo družbo, žensko veliko hitreje označimo za histerično in prostitutko kot pa moškega. Če bi bil v dogodek namesto Tee vpleten moški, bi verjetno vsaj del levega političnega spektra govoril, da je bil ta pogumen, neustrašen in da je povedal predsedniku vlade, kar mu gre. Večer