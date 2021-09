Generalka za čistko na RTV oziroma za »čisto RTV« se je očitno začela na STA, pa seveda predhodno na policiji in še kje. Ali je generalka tudi zadnji vdor »anticepilcev« v studio RTV in njihovo večmesečno nadlegovanje zaposlenih? Ali pa je vse to odlična prilika tudi za diskreditacijo vseh petkovih protestnikov in njihovih utemeljenih zahtev? Povod in pokritje za reagiranje proti vsem, zaradi tega očitnega absolutno nesprejemljivega ravnanja Ladislava Trohe in njegovih pristašev, je bil morda celo obisk Andreja Šiška in njegove varde pri predsedniku države. Seveda »velja poskusiti«, do kje so meje sprejemljivega in tolerance.

Vsi ti »testi« in »generalke« se zdijo kot voda na mlin avtoritarni vladi in vsem njenim potezam. Verjetno res ni več slučajno geslo: »Čim slabše za vse, tem boljše zame oziroma za nas.« Pravzaprav nas ta politična opcija sili, da bi ploskali rešitvam, kjer si sami natikamo zanko okoli vratu. Nekaterim statistom in gledalcem, ne vem, ali redkim, je vse skupaj všeč.

Ne vem niti, kako daleč je ta in podobna »uravnoteženost« pri nekaterih drugih javnih in državnih institucijah. Za parlament je znano, da je »uravnotežen« in trenutno tudi nesposoben odločanja. Vendar so v njem vsi zelo zadovoljni sami s seboj. Vlada je seveda »polno operativna«, kar pomeni »uravnotežena«. Predsednik države je kot anketno najbolj priljubljeni državni organ in posameznik neavtoritativno že sam po sebi najbolj »uravnotežen«. Predvsem s predsednikom vlade, seveda. Za ustavno sodišče se zdi, da je z nekima doktorjema ali z dvojnim doktorjem z zakasnitvijo tudi še delujoče in ne čisto pod vplivom odlokov vlade, kdaj in kaj smejo delati in kdaj ne. Bojim pa se, da bo slej ko prej tudi US postalo »uravnoteženo«. Danes pač nič ni več nemogoče.

Podobno velja za številne državne organe. Izjeme, o katerih sploh ni več veliko slišati, na primer varuh človekovih pravic, komisija za preprečevanje korupcije in še katere, so vidne in slišno tiho. Kar še politično »štrli« iz trenutne politične situacije in deluje v korist državljanov, je na primer informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik, ki pa jo je seveda treba tudi »malo« plemenito »uravnotežiti«, da bo dala mir. Ostane še ocena »uravnoteženosti« pravosodja, ki pa si je skoraj ne upam dati. Upam, da ni politika segla tudi na to področje.

Morda pa je res že skrajni čas, da svoje povemo na volitvah državljani. Verjetno tudi ne samo o strankah in o njihovem načinu »uravnoteženosti« v zadnjih 30 letih, temveč o novih vsebinah življenja in sobivanja. Pa tudi v okviru oziroma pogojih novega načina volilnega sistema. Obstoječ oziroma veljaven je namreč dokazano neučinkovit. Zopet je izjema zadnji referendum.

Miloš Šonc, Grosuplje