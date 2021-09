»To je nujno, ne samo za nas, ampak za človeštvo,« je na kongresu IUCN v Marseillu za AFP dejal Jose Gregorio Diaz Mirabal, vodja enega izmed venezuelskih ljudstev. V zadnjih dveh desetletjih se je območje Amazonije namreč močno zmanjšajo, vsako leto za približno 10 kvadratnih kilometrov glede na satelitske posnetke, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Diaz Mirabal je predložil predlog o zaščiti Amazonije v imenu novo sprejete organizacije v IUCN COICA, ki predstavlja več kot dva milijona staroselcev v devetih državah Amazonije. »Bili smo zanemarjeni, zdaj pa imamo glas in bomo izkoristili svojo volilno pravico,« je dejal.

Tropski gozd bi se lahko spremenil v stepo

Nedavne raziskave so opozorile, da bi se zaradi masovnega uničenja tropskih gozdov in podnebnih sprememb amazonski gozd lahko iz tropskega gozda spremenil v pokrajino, podobno stepi. Znanstveniki pravijo, da to ne bi močno spremenilo le lokalnega podnebja, ampak bi prav tako vplivalo na svetovno podnebje.

Čeprav glasovanje, ki bo potekalo ta teden, ne bo pravno zavezujoče, pa kaže na držo avtohtonih prebivalcev. »Vlade naprošamo, da nam pomagajo zaščititi naše območje, ki je tudi območje človeštva. Če bo amazonski pragozd izginil, bodo ljudje povsod začeli umirati. Tako preprosto je,« je na novinarski konferenci dejal Diaz Mirabel. Dodal je: »Ključno je, da se preneha izkoriščati nafto, zlato in uran. To je bogastvo za Evropo, ZDA, Rusijo in Kitajsko, ampak revščina za nas.«