Jean-Paul Belmondo se je rodil 9. aprila 1933 v pariškem predmestju Neuilly-sur-Seine. Kot mladenič se je ukvarjal z boksom in nogometom, z 20. leti pa je že stal na odrskih deskah. Po uspehu v Godardovem Do zadnjega diha je zaigral tudi v filmih režiserjev, kot sta Claude Chabrol in Vittorio De Sica. Z Godardom je sodeloval še pri filmu Nori Pierrot (1965), poleg tega pa je leta 1974 nastopil v naslovni vlogi mojstrovine Stavisky Alaina Resnaisa.

Od začetka 70. let je Belmondo pogosteje igral v akcijskih filmih in kriminalkah, med drugim leta 1981 v filmu Profesionalec. V 90. letih je ponovno nastopal v gledališču. Potem, ko je preživel blažjo kap, je nastopil še v celovečercu Un Homme et son chien (Moški in njegov pes) iz leta 2008.

Belmondo je leta 2011 v Cannesu prejel zlato palmo za življenjsko delo. Kot je tedaj spomnil direktor festivala Alberto Barbera, je Belmondo, zahvaljujoč svojemu privlačnemu videzu, izjemnemu šarmu in neverjetni mnogostranskosti, igral v dramah, avanturah in tudi komedijah, s čimer si je pridobil svetovno slavo.

Med drugim je bil priznani igralec odlikovan tudi s francoskim redom za zasluge in redom legije časti.