K zdravniku in na gostinsko teraso le s pogojem PCT

Kar je bilo poprej urejeno z množico odlokov in pravilnikov, je vlada zdaj združila v en odlok, ki naj bi v bodoče celovito urejal izpolnjevanje pogoja PCT. Pa tudi to, kdo naj bi preverjal, ali ljudje izpolnjujejo pogoj ali ne. Dnevnik je pregledal odlok in odgovoril na trinajst najbolj očitnih vprašanj.