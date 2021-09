Sklep vrhovnega sodišča:

Točka 7:

V tej točki se sodišče opredeli do navedbe RS, da se uredbe ne sme zadržati, ker bo to onemogočilo financiranje STA in zapiše:

"Začasno zadržanje izvrševanja Uredbe zato za toženo stranko ne bo predstavljalo nobene ovire, da tožeči stranki izplača nadomestilo za opravljeno javno službo, saj pravno podlago predstavalja že sam zakon, specialno za leto 2021 drugi in tretji odstavek 66. člrena ZIUPOPDVE. Kateri organ tožene stranke bo to izvedel oziroma kakšna so nasploh razmerja med Vlado RS in njenimi organi pa v obravnavani zadevi ni bistevno...."

Točka 9:

V tej točki se sodišče opredeli do ugovora RS, da šele Uredba omogoča, da bi se nadomestilo plačevalo mesečno in zapiše, da je ta ugovor neutemeljen, saj je v prvem odstavku 40. člena Akta o ustanovitvi STA določeno, da STA pridobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki mesečnega nadomestila za opravljanje javne službe na podlagi letne pogodbe. Vrhovno sodišče je tako zapisalo:

"Res je sicer, da takšna letna pogodba za sporno leto 2021 med njima ni bila sklenjena, vendar to ni bistveno, saj tretji odstavek 66. člrna ZIUPOPDVE določa, da se tožeči stranki ne glede na to okoliščino iz proračuna države za leto 2021 za opravljenje javne službe zagotovijo sredstva v skaldu s Poslovnim načrtom. Ob tem je zgrešeno tudi stališče pritožnice , da naj bi terjatev tožeče stranke za plačilo nadomestila za opravljanje javne službe za leto 2021 - če bi bilo izvrševanje Uredbe zadržano - na podlagi dikcije 66. člena ZIUPOPDVE zapadlo šele konec proračunskega obdobja 2021. Kaj takega iz ZIUPOPDVEne izhaja, ne izrecno po namenu, ki ga je zakonodajalec zasledoval pri sprejemu tega zakonskega določila,, tj. zagotoviti gotovo in predvsem čimprejšnje financiranje opravljanja javne službe."

Točka 15:

V točki 15 Vrhovno sodišče ponovi, da je STA upravičena, RS pa dolžna v letu 2021 nadoemestilo plačevati ne glede na nesklenjeno pogodbo! S tem sodišče obrazlaga, da ni nujno, da se iz ševanje Uredbe zadrži, saj je RS dolžna plačati.