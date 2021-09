Kot so danes sporočili z inšpektorata, so inšpektorji opravili 220 rednih nadzorov. Akcija nadzora objektov, za katere je inšpektorat dobil pobudo za izvedbo nadzora, je še v teku, medtem ko je akcija, v kateri so preverjali, ali imajo objekti v gradnji pridobljeno gradbeno dovoljenje, zaključena. V akciji je sodelovalo 39 gradbenih inšpektorjev.

Inšpektorji so v akciji preprečevanja nedovoljenih objektov do 17. avgusta od 133 uvedenih upravnih postopkov zaključili 80 postopkov. V 41 obravnavanih zadevah, kjer nepravilnosti niso bile ugotovljene oz. so bile v času akcije odpravljene, so postopke ustavili. V zadevah, kjer so odkrili nepravilnosti, so izdali 49 upravnih odločb in sedem prekrškovnih odločb.

Odločbe so izdali za 34 nedovoljenih objektov, od tega 19 nelegalnih, devet neskladnih in šest nevarnih, za katere so odredili takojšnje prepovedi uporabe objektov in rok za njihovo odstranitev oz. zavarovanje. 12 odločb so izdali zaradi ugotovljenih nepravilnostmi pri gradnji, dve so izdali v zvezi z izvajanjem gradnje brez prijave oz. brez popolne prijave začetka gradnje. Eno so izdali zaradi neskladne uporabe objekta.

Kot so še navedli, so izdali eno prekrškovno odločbo z izrečenim opominom, štiri o prekršku v višini izrečene globe 27.000 evrov ter dva plačilna naloga v višini izrečene globe 2500 evrov.

V treh primerih so ugotovili lažje nepravilnosti in zavezancem odredili rok za njihovo odpravo. Če jih v tem času ne bodo opravili, jim bodo inšpektorji izrekli ustrezne druge ukrepe, so napovedali.