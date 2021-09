Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik ocenjuje, da je ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) v objavljeni predlog sprememb zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-C) vključilo zaskrbljujoče širitve policijskih pooblastil.

»Predvideva se povsem nesorazmerno izvajanje biometrijskih ukrepov pri policijskem ugotavljanju identitete, saj se zajem biometričnih podatkov dopušča v prav vsakem postopku ugotavljanja identitete,« izpostavlja Prelesnikova. »Tako široko pooblastilo je posebej problematično v kombinaciji z uporabo avtomatizirane obdelave in tehničnih sredstev, med katere sodi tudi tehnologija avtomatizirane prepoznave obrazov (face recognition), brez vezave na konkretne okoliščine in varovalke za varstvo pravic. Zakon in ne predpis, ki ga izda minister, bi moral natančno določati, kdaj lahko policisti izvedejo tak postopek, ki zajema odvzem in preverjanje tako rekoč vseh osebnih podatkov v vseh zbirkah, ki obstajajo.«

Pojasnila je, da predlog policiji omogoča tudi stacionarno in stalno video in avdio snemanje območja kritične infrastrukture in varnostno tveganih območij, pri čemer ni predvidenih prav nobenih pogojev ali omejitev, razen soglasja občine. »Glede na nedorečenost pojma 'varnostno tvegana območja' lahko sem spadajo tudi glavni trgi in mestne ulice, s čimer bi policija resno posegala v številne ustavne pravice posameznikov, na primer pravico do svobodnega in neoviranega zbiranja in združevanja, pravice do tajnosti komunikacij,« je še opozorila Prelesnikova.

Dodaja, da bi sprejetje take določbe policiji omogočalo, da v primerih različnih oblik javnega zbiranja, protestov, ki so predmet inšpekcijskih postopkov pri IP, posnetke shodov zakonito analizira s tehnologijo avtomatizirane prepoznave obrazov z uporabo digitalnih tehnologij in s pomočjo te tehnologije prepoznava ne samo storilce prekrškov, ampak tudi vse druge »neznane osebe«, kar bi potencialno omogočalo zlorabo tako zbranih podatkov v nezakonite, celo politične namene.

Sleherniku manj zaščite kot osebi v kazenskem postopku Predlog po oceni Prelesnike uvaja tudi nekaj resnih nesmislov. »Določbe 112. člena ZNPPol skupaj s predlaganimi spremembami ZNPPol omogočajo, da bo lahko policist, ki bo legitimiral posameznika na ulici ali ga želel prepoznati na nekem posnetku, nad njim praktično brez omejitev izvajal katerekoli biometrijske ukrepe, medtem ko bo izvajanje takih ukrepov nad posameznikom, zoper katerega vodijo kazenski postopek dovoljeno samo pod strogo določenimi pogoji.« Naj povzamemo: posamezniki, ki so v postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja, bodo bolj zaščiteni pred uporabo biometrijskih ukrepov kot osebe, ki niso. Dodati gre tudi, da pojem »biometrični podatki« obsegajo izredno širok nabor lastnosti posameznika, ki se z razvojem umetne inteligence samo še širi. Poleg bolj očitnih, kot so prepoznava obraza, prstnih odtisov, mrežnice in DNK, mednje sodijo še prepoznava vzorca hoje in glasu pa tudi slog tipkanja na tipkovnico, premikanje miške oziroma premikanje prstov po sledilnih ploščicah prenosnikov in celo posameznikove navade pri uporabi naprav, kot so mobilniki. Biometrični podatek je lahko torej vsaka posameznikova fizična in vedenjska lastnost. Kot opozarja Prelesnikova pa v predlogu sprememb omenjenega zakona točnejših določitev, katere biometrične podatke o posamezniku sme policija zbirati in v katerih primerih, niso prisotne.