Bolnišnično zdravljenje potrebuje osem covidnih bolnikov več kot dan prej, od tega so trije covidni bolniki več na intenzivnem zdravljenju.

Iz ljubljanskega Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) so sporočili, da je bilo pri njih danes zjutraj hospitaliziranih 69 oseb na covidnih oddelkih, od tega 19 na enotah intenzivne terapije. Povprečna starost hospitaliziranih je 60 let, na enotah intenzivne terapije pa 61 let, so zapisali.

V to nista všteti dve porodnici na ginekološki kliniki, okuženi z novim koronavirusom, sicer stari 41 in 42 let.

Najmlajši covidni bolnik, ki ga zdravijo v UKC Ljubljana, je star 25 let, v enoti intenzivne terapije pa 24 let. Na ravni države je najmlajši hospitalizirani bolnik star 19 let, je objavila vlada.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov znaša 550, povprečje se je tako povečalo za 14. Štirinajstdnevna pojavnost potrjenih primerov na 100.000 prebivalcev pa znaša 323, kar je za 2,6 več kot dan prej.

Nazadnje je bilo okoli 220 covidnih bolnikov hospitaliziranih konec maja v tretjem epidemičnem valu. V jesenskem valu pa je bilo 210 covidnih bolnikov hospitaliziranih sredi oktobra, 35 jih je takrat potrebovalo intenzivno zdravljenje.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v državi trenutno 6873 aktivnih okužb, to je 118 več kot dan prej.

V Sloveniji je z enim odmerkom cepljenih 1.002.204 ljudi, kar predstavlja 48 odstotkov populacije. Med starejšimi od 18 let je cepljenih 56 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 69 odstotkov.

Z vsemi odmerki je cepljenih 915.996 ljudi oziroma 43 odstotkov prebivalcev. Med starejšimi od 18 let je polno cepljenih 52 odstotkov, med starejšimi od 50 let pa 65 odstotkov prebivalcev, je vlada objavila na Twitterju.

V nedeljo so opravili tudi 6606 hitrih antigenskih testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivne izvide katerih potrjujejo še s PCR-testi.