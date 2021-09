V provinci Panšir, goratem in težko dostopnem območju severno od Kabula, so v zadnjih dneh potekali hudi boji med člani protitalibanske skupine Nacionalna odporniška fronta (NRF) in talibani.

Talibani so danes sporočili, da so upor zatrli in zavzeli nadzor nad dolino Panšir. »S to zmago je naša država rešena iz močvirja vojne,« je dejal tiskovni predstavnik talibanov Zabihulah Mudžahid.

Nacionalna odporniška fronta, sestavljena iz protitalibanske milice in nekdanjih afganistanskih varnostnih sil, je pozno v nedeljo priznala, da je utrpela velike izgube na bojišču v Panširju in pozvala k prekinitvi ognja.

Vseeno pa nekateri uporniki trditve talibanov, da so uspešno zavzeli območje, zanikajo. »To ni res, talibani niso zajeli Panširja, zavračam talibanske trditve,« je za britanski BBC povedal tiskovni predstavnik NRF.

Uporniki so v izjavi zagotovili, da so prisotni na strateških položajih po dolini in da se bo boj proti talibanom v Panširju nadaljeval, poroča AFP.

Skupina NRF je v nedeljo sporočila, da sta v spopadu umrla njen tiskovni predstavnik Fahim Dašti in poveljnik general Abdul Vudod Zara.

Vodja upornikov Ahmad Masud, sin znanega afganistanskega voditelja Ahmada Šaha Mansuda, ki je umrl v atentatu dva dni pred terorističnimi napadi na ZDA 11. septembra 2001, je v nedeljo sporočil, da se je s talibani pripravljen pogajati. Talibani se na to še niso odzvali.