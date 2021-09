Opel astra

Opel svojo produktno ofenzivo nadaljuje z novo generacijo enega svojih najbolj legendarnih avtomobilov, astre. Ta nadaljuje 85-letno tradicijo Oplovih kompaktnih avtomobilov, tako kot doslej bo na voljo kot petvratna kombilimuzina in karavan, prvič v zgodovini pa bo naprodaj tudi v elektrificiranih različicah, in sicer sprva v dveh verzijah kot priklopni hibrid, od leta 2023 dalje pa tudi kot povsem električna astra-e. Za še eno leto kasneje so pri Oplu ob tem napovedali, da bo elektrificirana celotna paleta njihovih vozil, od leta 2028 pa bodo na evropskih trgih ponujali zgolj še avtomobile brez izpustov – torej le še električne.