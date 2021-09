Slovenske telovadke so dobro izkoristile svetovni pokal v Kopru, najbolj nasmejana pa je bila zagotovo Tjaša Kysselef, ki je na preskoku ugnala vso konkurenco. Dobro pripravljenost je potrdila tudi Lucija Hribar, ki je na dvovišinski bradlji osvojila bronasto kolajno. Nekoliko manj zadovoljni so lahko fantje, še najvišje je posegel Sašo Bertoncelj na konju z ročaji, potem ko je zasedel šesto mesto.

Kysselefova pri 28 letih sicer ne sodi več med najmlajše, a je bilo 13,825 točke dovolj, da ji ni bilo para. V finalu je nastopila kot zadnja po vrsti, boj za zmago pa napovedala že s prvim skokom. Drugi skok, sicer lažji po težavnosti, se ji je izvedbeno še lepše posrečil. Izkušena telovadka, ki je bila prvič v karieri na stopničkah svetovnega pokala že leta 2009, ko je bila v Dohi druga, je prišla do svoje druge zmage v karieri. Prvič je Zdravljico poslušala leta 2018 v Melbournu. »Mislim, da je bilo pol obrata pri prvem skoku ključ do zmage. Res sem vesela, da sem tako dobro opravila oba skoka. Priznam, da sem skrivaj tudi potočila kakšno solzo ob zmagi, res sem si jo želela doseči pred domačimi navijači,« je med opravljanjem dopinške kontrole takoj po nastopu dejala junakinja iz slovenskega tabora, ki ji je zlato kolajno okrog vratu obesil legendarni slovenski olimpionik Miro Cerar. Poudarila je tudi, da dvomov o tem, ali bo še nadaljevala gimnastiko na tej ravni, zdaj ni več. »Ta dvom je šel stran, tako da je pred mano še kar nekaj lepih sezon. Upam tudi, da se nikoli več ne bo naselil vame. Po tej zlati kolajni si želim še več,« se je smejalo slovenski telovadki. Že na spomladanskem evropskem prvenstvu se je prvič uvrstila v finale in s petim mestom dosegla uspeh kariere, tokratna zmaga pa je dobra napoved pred oktobrskim svetovnim prvenstvom na Japonskem.

A to niso bile edine stopničke, saj je zanje poskrbela tudi komaj 19-letna Lucija Hribar, ki je z oceno kariere 12,900 točke na dvovišinski bradlji zasedla tretje mesto, zmago je slavila Slovakinja Barbora Mokošova (13,650). »Zelo sem zadovoljna s svojim nastopom. Tekma je bila nekaj posebnega, saj so me prišli spodbujat domači, tudi babi in dedi,« se je smejalo Luciji Hribar, ki jo je pohvalila tudi trenerka Nataša Retelj: »Če pogledam celoten vikend, lahko brez dvoma rečem, da je bila to ena najinih najlepših tekem. Na gredi se ji je sicer zgodila napaka pri novi prvini, ampak to se zgodi. Kljub padcu je prejela eno svojih boljših ocen.« Na parterju in na gredi je Hribarjeva zasedla peto mesto.

Ljubitelji gimnastike so veliko pričakovali od Saša Bertonclja, ki po športni upokojitvi Aljaža Pegana in Mitje Petkovška nosi največje breme. Tokratni nastop je bil še zadnji v karieri pred domačim občinstvom, sestava na konju z ročaji pa se mu ni posrečila, tako da je s 13,550 točke v finalu zasedel šesto mesto. »Odločil sem se za težjo sestavo 16,200, saj sem si rekel, da za svojo zadnjo domačo predstavo ne bom taktiziral. Žal se mi ni izšlo, enostavno tehnično še nisem na tej ravni. Takoj ko sem skočil s konja, je bilo zelo čustveno,« je dejal 37-letni Sašo Bertoncelj, ki je na tekmi svetovnega pokala prvič nastopil že leta 2005. Telovadce naslednja tekma svetovnega pokala čaka v Mersinu v Turčiji.