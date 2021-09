Čudežna vstajenja zasavskega orla

Številni vzponi in padci – tako rezultatski kot na cesti – so v zadnjem letu (p)ostali stalnica in »zaščitni znak« Primoža Rogliča, najboljšega kolesarja na svetovni lestvici. Začelo se je z lanskim črnim 19. septembrom, ko je na dirki Tour de France po dvanajstih dneh v rumeni majici vodilnega v skupnem seštevku na predzadnji etapi v gorskem kronometru pogorel, dotolkel pa ga je rojak Tadej Pogačar in prvič dobil dirko vseh dirk. Strokovnjaki so čudežni preobrat – Pogačar je skupni zaostanek 57 sekund spremenil v vodstvo z 59 sekundami – ocenili kot najbolj dramatičen in neverjeten v sodobni zgodovini, Rogla pa si je namesto vrat raja odprl vrata pekla.