Odpovedani Dnevi narodnih noš

Iz Zavoda za turizem in šport Kamnik so sporočili, da bodo Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine zaradi epidemioloških razmer odpovedani. Za letos je bila predvidena 50. izvedba ene največjih etnoloških prireditev pri nas. Njen vrhunec je nedeljska povorka narodnih noš, na kateri se pred nekaj deset tisoč obiskovalci predstavi več kot 2000 udeležencev iz Slovenije in tujine. Številni tuji gostje so svojo udeležbo že odpovedali.