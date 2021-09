Hokejisti Olimpije se na začetku nove sezone veselijo prve lovorike. V finalu slovenskega pokala so bili s 3:1 boljši od Jesenic, ki na Bledu niso imele dovolj moči in znanja, da bi ubranile pokalni naslov. Ljubljančani so bili z močnejšo zasedbo občutno boljši, z zmagoslavjem v finalu pokala pa so napovedali prevlado na domačem ledu.

Železarji nikakor niso razočarali, a tokrat se ni moglo končati drugače kot z zmago Olimpije, ki je med poletjem okrepila svoje vrste ter intenzivno trenirala za prihajajoče boje med avstrijsko elito. Ljubljančani so v vlogi favoritov narekovali ritem skozi vso tekmo in bili za razred hitrejši od večnega tekmeca. Jesenice so povedle po petih minutah, nato pa v zadnje pol ure niso več zmogle držati koraka z Olimpijo in ostale brez izrazitih priložnosti za zadetek. Junak finala je postal Žan Jezovšek, ki je lani nastopal v rdečem dresu. V karieri je osvojil štiri pokalne lovorike – od tega tri z Olimpijo. Na Bledu je uradno premiero na klopi novih pokalnih prvakov doživel tudi trener Mitja Šivic, ki se je v Ljubljano preselil po državnem naslovu z Jesenicami. Osvojitev pokala pomeni spodbudo za nadaljnje delo tivolskega kolektiva, ki ga v avstrijski ligi od prihodnjega tedna naprej čakajo veliko močnejši tekmeci od Jesenic.

»Poznalo se je, da smo v boljši pripravljenosti kot Jesenice. Finale je vedno zahtevna tekma, saj odločajo malenkosti. Tekmeci so bili požrtvovalni in jih je bilo težko prebijati. Večino časa smo bili veliko boljši nasprotnik,« je v prvem odzivu po osvojitvi pokalne lovorike dejal trener Olimpije Mitja Šivic, ki meni, da bo njegovo moštvo konkurenčno v avstrijski ligi. Jesenice čaka še ena zima v alpski ligi. Železarji bodo pod vodstvom nekdanjega slovenskega selektorja Nika Zupančiča v ožjem krogu ekip za prvo mesto. »Prvi cilj je uvrstitev med najboljšo šesterico v alpski ligi,« je previden Nik Zupančič, ki ima na razpolago tudi okrepitve iz tujine.