Sobotno dogajanje v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo ni prineslo presenetljivih rezultatov. Francija se še vedno muči v skupini D in je iztržila samo remi 1:1 na gostovanju v Ukrajini. Največ golov je bilo v Izraelu, kjer je Avstrija padla s 5:2. Slovensko javnost je po obračunu z Malto v Stožicah najbolj zanimal razplet dvoboja med Slovaško in Hrvaško. Kockasti so ob koncu tekme po golu Marcela Brozovića strli odpor Slovakov. Do konca kvalifikacij imajo najlažji razpored od vseh reprezentanc v skupini H in so v najboljšem položaju za prvo mesto, ki prinaša neposredno uvrstitev v Katar.

»Čestitam igralcem, vendar ne samo zaradi zmage, pač pa zaradi borbenosti, agresivnosti in želje. Bili so nagrajeni za trud na igrišču. Največ težav smo imeli s katastrofalnim terenom, na katerem je bilo zelo težko igrati. Slovake smo razen v zaključku držali stran od svojega gola,« je komentiral hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki na septembrskih tekmah ne more računati na poškodovanega kapetana Luko Modrića. Zaradi poškodbe prav tako manjka prvi vratar Dominik Livaković. Namesto njega se je v Bratislavi izkazal debitant Ivica Ivušić. Hrvati že pogledujejo proti jutrišnjemu sosedskemu derbiju s Slovenijo. »Naslednji tekmec bo v Split prišel utrujen po težko izborjeni zmagi proti Malti. Pozivam vse naše navijače, da pridejo na Poljud in nas podprejo,« pravi Dalić.

Rusija se je z zmago na Cipru (2:0) povzpela na prvo mesto v skupini H. Domači so imeli v Nikoziji več strelov (16:9), a je Rusija ohranila nedotaknjeno mrežo. Ciper je na petih tekmah v kvalifikacijah dosegel samo en gol – marca za zmago proti Sloveniji. mag