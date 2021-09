Nepreslišano: Dino Bauk, odvetnik

Necepljeni sedaj tožijo, da jih želi država diskriminirati v primerjavi s cepljenimi. Nekateri pravniški kolegi jim pri tem celo pritrjujejo in jih s svojimi stališči še dodatno vkopavajo v njihov proticepilni položaj. Vendar: pravica do necepljenja v našem ustavno normativnem okvirju ne obstaja in odločitev posameznikov, da se ne cepijo, pomeni intenziven poseg v ustavno zagotovljene pravice drugih. Zato ljudje, ki so to odločitev vseeno sprejeli, ne morejo v naslednjem koraku, ko želi državna oblast vsaj nekako – bolj kot ne kilavo, pa vendar – zamejiti posledice njihovega neustavnega posega v pravice drugih, trditi, da so sami žrtve nekakšne diskriminacije. Podobno kot sejalci sovražnega govora in sovraštva ne morejo zatrjevati, da morebitne sankcije pomenijo kratenje njihove svobode govora in združevanja.