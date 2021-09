Josu Ternera, s pravim imenom Josu Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, je bil eden od voditeljev Ete (Euskadi Ta Askatasuna) in je dolga leta veljal za neulovljivega. Po 17 letih skrivanja v Franciji ga je leta 2019 aretirala francoska policija v mestu Sallanches ob prihodu na zdravniški pregled zaradi ugotovljenega raka. Podlaga za njegovo aretacijo je bila mednarodna tiralica, ki jo je izdala Španija. Njegovo izročitev Španiji pa je francosko kasacijsko sodišče odobrilo novembra lani. Vendar je moral Ternera pred tem vnovič pred francoske sodnike zaradi sodelovanja s teroristično skupino v letih 2002–2005 in 2011–2013. Gre za dve ločeni kaznivi dejanji oziroma obtožnici, za kateri je bil v odsotnosti že obravnavan in obsojen, v prvem primeru leta 2010 na sedem let zapora, v drugem pa leta 2017 na osem let zapora.

Prejšnji teden izrečena oprostilna sodba francoskega sodišča se nanaša na izid obnovljenega drugega sodnega procesa (2011–2013), ki je potekal junija letos. V njem je Ternera zagotavljal, da je leta 2006 prekinil vse stike s teroristično organizacijo in odtlej živel kot drvar na podeželju blizu kraja Ariege v jugozahodni Franciji.

Sodišče brez dokazov Priznal je, da je v tem kraju prebival pod »lažnim imenom in odrezan od sveta«, vendar brez ponarejenih dokumentov, in da je v tem času sprejel prošnjo tedanjega vodstva Ete za sodelovanje v mirovnih pogovorih v Oslu v letih 2011 in 2013. Povedal je, da je 3. maja 2018 prebral izjavo o razpustitvi te organizacije, a »vse to zunaj vodstvenega aparata«. Njegov odvetnik Laurent Pasquet-Marinacce pa je izpostavil njegovo aktivno osrednjo vlogo v mirovnem procesu. Pariško pritožbeno sodišče, na katerem je tekel obnovljeni proces, je zaključilo, da »niso bili najdeni nobeni materialni ali namerni elementi«, kot so orožje, dokumenti ali ostanki DNK, ki bi dokazovali, da je Ternera med letoma 2011 in 2013 sodeloval z Eto. »Življenje v skrivanju z lažnim imenom in lažnim priimkom, ne pa lažnimi dokumenti, ne more biti materialni element ali dejanje za pripravo terorističnih napadov,« je med branjem sodbe zaključila predsednica sodišča. Čeprav neuspeli poskus mirovnih pogajanj na Norveškem ni bil predmet sojenja, sodba navaja, da sodelovanje na tak ali drugačen način v procesu reševanja sporov ne pomeni kaznivega dejanja oziroma sodelovanje v teroristični skupini.

Izročen bi bil lahko Španiji Ternera čaka v Franciji na drugo sojenje zaradi domnevne pripadnosti Eti med letoma 2002 in 2005, na vrsti pa bo sredi septembra. Če bo tudi tedaj spoznan za nedolžnega, bo odprta pot za njegovo izročitev Španiji na podlagi tiralice, izdane leta 2002. Tam se bo moral zagovarjati zaradi zločinov proti človeštvu. Izročitev je Francija doslej odobrila za dva od štirih domnevnih zločinov oziroma razlogov, s katerimi je Španija utemeljila njegovo aretacijo in izročitev: eden je bombni atentat na policijsko kasarno v Zaragozi leta 1987, ki je terjal 11 smrtnih žrtev, drugi je financiranje Ete s pomočjo verige barov, tako imenovanih herriko tabernas.