V okviru mednarodne platforme Trigger bosta v Gledališču Glej nocoj ob 20. uri s svojo uspešnico, avtorsko predstavo Palmyra, gostovala Bertrand Lesca in Nasi Voutsas, lanska dobitnika prestižne nagrade forced entertainment in vidna predstavnika novega tipa političnega gledališča, ki na presečišču osebnega in političnega obravnavata aktualne teme, kot so odnos Evropske unije do perifernih držav (Eurohouse, 2016), vojna v Siriji (Palmyra, 2017) ali vzpon skrajne desnice (One, 2019). V trilogiji, ki jo sestavljajo omenjene tri uprizoritve, premišljujeta različna družbena vprašanja in globalne konflikte, pri tem pa se obdelave razlik, sovraštva in sprave lotevata z neposrednostjo in humorjem, v preprosti formi, skozi katero pa plastično prikažeta protislovja političnih kriz, ki jih živimo, ter v njihov premislek pritegneta še občinstvo. Svojo zadnjo predstavo The End sta zasnovala kot plesni uvid v razpad delovnega odnosa na ozadju uničevalnih podnebnih sprememb.

Lesca in Voutsas sta začela delovati v obdobju zategovanja pasu tako na ekonomskem kakor na ustvarjalnem področju, kar se zrcali tudi v njunem načinu dela in celostnem umetniškem izrazu, saj gradita zlasti na odrski dinamiki in vsebinski intenzivnosti. Uprizoritev Palmyra, nagrajena na več festivalih, je raziskava maščevanja, uničevanja in drugih temnejših plasti civilizacije. Kakor nakazuje že naslov, sta v njej izhajala iz usode starodavnega mesta Palmira v Siriji, ki je bilo zaradi odlično ohranjenih stavb iz antičnih časov uvrščeno na seznam svetovne kulturne dediščine – tja so prihajali obiskovalci z vsega sveta, da bi si ogledali Belov tempelj ali raznovrstne ostanke rimske naselbine. Vse dokler leta 2015 mesta niso zasedli borci Islamske države, ki so uničili templje in razdejali grobnice, tamkajšnji amfiteater pa uporabili za izvajanje javnih usmrtitev…

Še pred večerno predstavo bosta Lesca in Voutsas dopoldne pripravila delavnico, ki bo izhajala iz njunega ustvarjalnega pristopa. Na njej bodo udeleženci na različne načine raziskovali pojave frustracij, nesporazumov in sovraštva v družbi, a tudi prijeme, s katerimi lahko oder postane prostor umetniških in političnih pogajanj.