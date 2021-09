Poletne počitnice so za mnoge že bolj ali manj oddaljen spomin, na Otoku pa še zmeraj srdito razpravljajo o tem, kako je mogoče, da sta se premier Boris Johnson in zunanji minister Dominic Raab odločila oditi na počitnice v času, ko je bilo samo še vprašanje dni ali ur, kdaj bo Kabul padel v talibanske roke. Johnson je odšel na domače počitnice v Somerset celo samo dan pred padcem Kabula. Raab teden dni prej, v razkošen hotel na grškem otoku Kreta. Oba sta se vrnila v nedeljo, po padcu Kabula.

Še vedno sta na udaru kritik, posebno Raab, ki naj bi lagal o že razvpitem telefonskem klicu zdaj že bivšega afganistanskega zunanjega ministra, ki ga je hotel prositi, naj poskrbi za evakuacijo afganistanskih prevajalcev. Raab se ni odzval, trdil pa je, da je za to zadolžil namestnika. Izkazalo se je, da to ni bilo res. Nihče se ni odzval na klic obupanega Raabovega afganistanskega kolega. Številni še vedno zahtevajo Raabov odstop. Med najostrejšimi kritiki je upokojeni general Charlie Herbert, ki je trikrat služboval v Afganistanu, saj pravi, da gre za kršitev dolžnosti. »Neverjetno je, da je šel premier na počitnice v soboto, sram bi ga moralo biti. Odgovoren je za eno največjih vojaških ponižanj Britanije.« Petinštirideset upokojenih visokih vojaških častnikov je tri tedne pred padcem Kabula v odprtem pismu vlado opozarjalo na to, posebno na problem prevajalcev, ki so sodelovali z britansko vojsko v Afganistanu. Johnsona so pozvali, naj pohiti z njihovo preselitvijo na Otok. »Prevajalci bodo umrli zaradi vladne apatije,« so napisali.

Johnson je že bil v težavah zaradi počitnic, vendar zato, ker so bile zastonjkarske. Na sedanjo tretjo ženo Carrie je, ko je bila še njegova zaročenka in prvič noseča, očitno želel narediti dober vtis in jo je konec leta 2019 odpeljal na enajstdnevne božično-novoletne počitnice v razkošno vilo na karibskem otoku Mustique. Če bi jih plačal sam, bi ga stale okoli osemnajst tisoč evrov. Pa jih ni. Tako kot posodobitev premierskega stanovanja so bile te počitnice pred kratkim predmet parlamentarne preiskave, ki je ugotovila, da je premier nezadovoljivo razložil, kdo in kako jih je plačal. Vilo jima je brezplačno ponudil britanski superbogataš David Ross, lastnik družbe Carphone Warehouse.

Toskanski Tony

»Car« zastonjkarskih počitnic med britanskimi politiki ostaja nekdanji laburistični premier Tony Blair. Parlamentarna preiskava leta 2007, ko se je po desetih letih poslavljal z oblasti, je pokazala, da je bil s svojo nemajhno družino (z ženo Cherie sta četrtič postala starša leta 2000, tri leta po njegovi prvi izvolitvi) na kar petnajstih zastonjkarskih počitnicah v vilah bogatih politikov, poslovnežev in zvezdnikov – novih prijateljev, ki so mu ponudili svoje razkošne počitniške domove, ker je bil premier. Izračunali so, da so Blairovi s tem prihranili blizu devetsto tisoč evrov (873.920). Preiskavo so sprožili, ko je prišlo na dan, da so bili Blairovi na brezplačnih božično-novoletnih počitnicah v floridski vili Robina Gibba, člana legendarne ameriške družinske glasbene skupine Bee Gees. Parlamentarni preiskovalci so ocenili, da bi moral premier kot vsi drugi sam plačati za svoje počitnice in da je poniževalno, da premier od bogatašev prosi ali sprejema brezplačne počitnice. Premier ne bi smel biti nikomur dolžan ničesar na nobeni ravni, ker to ovira sprejemanje nepristranskih odločitev. Kako bi se lahko Blair »zahvalil« Robinu Gibbu? Znano je, da je Gibb lobiral pri britanskih poslancih za povečanje zaščite avtorskih pravic glasbenikov v Britaniji. Blairovi so počitnikovali brez plačila tudi v vilah britanskega pop glasbenika Cliffa Richarda, francoskega magnata Alain-Dominiqua Perrina ter italijanskega milijarderja in nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, čeprav je ta desničar, Blair pa naj bi bil sredinski politik.

Blairovi so posebej radi hodili na počitnice v Toskano v Italiji. Tako pogosto, da so Blairu rekli »toskanski Tony«. Vedno so hodili v isto razkošno vilo tedanjega laburističnega poslanca, bogataša in vodilnega donatorja laburistične stranke Geoffreyja Robinsona.