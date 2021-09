»Maščevalo se nam je, da pristop ni bil takšen, kot bi moral biti. Preveč smo bili samozavestni in sproščeni. Kaj takšnega se nam ne sme več zgoditi in se nam tudi ne bo,« je po petkovem šokantnem porazu proti Češki z 1:3 (24, 18, -14, 19) priznal slovenski reprezentant Dejan Vinčić. Po dvoboju z vsaj na papirju najslabšo reprezentanco v skupini v Ostravi (46. mesto na svetovni lestvici), ki je bila nekoč odbojkarska velesila (evropski prvak v letih 1948, 1955, 1958), na zadnjem EP 2019 pa je osvojila 13. mesto, je izbrance slovenskega selektorja, Italijana Alberta Giulianija, v drugem krogu čakal obračun s Črno goro, ki je v prvem izgubila proti Bolgariji z 0:3.

Popravni izpit po neuspehu s Češko so Slovenci dobro opravili in zanesljivo zmagali brez izgubljenega niza. Črna gora, ki je na EP prvič zaigrala leta 2019 in osvojila 18. mesto med 24 ekipami (tudi takrat jo je vodil sedanji selektor Veljko Bašić), je v prvem nizu zaostajala z le 11:12, a v končnici so tekmeci povedli z 20:14 in 24:16. Pred tem je pri izidu 22:16 pri začetnem udarcu Tončka Šterna dvakrat na kratko zmanjkalo elektrike in po protestih kapetana Tineta Urnauta so sodniki spremenili odločitev ter dovolili ponovitev servisa. A kratka električna mrka nista zmedla Slovencev, ki so z drugo zaključno žogo Vinčića suvereno dobili prvi niz s 25:17.

Tudi v drugem nizu je bila slovenska premoč več kot očitna in pri vodstvu s 17:10 je bilo vseh dvomov konec. Niz, v katerem so se Slovenci izkazali predvsem z bloki, je s točko za končnih 25:16 – spet z drugo zaključno žogo – poskrbel Jan Kozamernik. V tretjem so se Črnogorci upirali le do izida 10:8, Slovenci pa so najprej naredili delni izid 4:0. Pri vodstvu s 16:11 je Urnaut štirikrat zapored vrhunsko serviral za povečanje prednosti na 20:11 in takrat je postalo jasno, da bodo Slovenci na 32. Euru dosegli premierno zmago, Črna gora pa doživela drugi zaporedni poraz. Slovenija je nastopila v postavi T. Štern 16, Pajenk 4, Kozamernik 10, Šket, Vinčić 2, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik 1, Ropret, Urnaut 15, Čebulj 9 in Možič 3.

Selektor Alberto Giuliani na celotnem dvoboju s Črnogorci ni niti enkrat vzel minute odmora: »Naša strategija je, da moramo veliko igrati, saj pred začetkom prvenstva nismo imeli težkih pripravljalnih tekem, zato so za nas uvodni dvoboji zelo pomembni. Glavno je, da smo proti Črni gori odigrali mirno tekmo in da smo igrali bolje kot proti Čehom. Ko je bila žoga na naši strani mreže, smo bili zelo dobri. Vesel sem, saj je to prvi korak za dvig forme.« Slovenci so včerajšnji prosti dan izkoristili dopoldne za trening in popoldne za fitnes, danes ob 19. uri pa jih čaka obračun z Belorusijo, ki je v prvem krogu izgubila proti Italiji z 0:3, v drugem pa premagala Češko s 3:1.

Skupina B, drugi krog: Slovenija – Črna gora 3:0 (17, 16, 16), Belorusija – Češka 3:1 (20, -19, 21, 19), Italija – Bolgarija *******, vrstni red: Italija (-1), Bolgarija (-1), Slovenija, Češka in Belorusija po 3, Črna gora 0.