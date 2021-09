Za največje presenečenje tretjega kroga OP ZDA v tenisu so poskrbeli Shelby Rogers, Leylah Fernandez in Carlos Alcaraz. Američanka Shelby Rogers, 43. igralka sveta, je premagala prvo igralko sveta in favoritinjo za naslov Asleigh Barty. Avstralka je v odločilnem nizu vodila s 5:2 in imela dva »breaka« prednosti, a je Shelby Rogers na krilih publike obrnila rezultat ter zmagala v podaljšani igri. Osemnajstletni Španec Carlos Alcaraz, 55. igralec sveta, je prav tako v podaljšani igri odločilnega petega niza izločil tretjega nosilca Stefanosa Cicipasa. Kanadska najstnica Leylah Fernandez, ki v ponedeljek praznuje 19. rojstni dan, pa je bila boljša od lanske zmagovalke Japonke Naomi Osaka.

Tretji krog je ponudil številne izjemne dvoboje uveljavljenih igralcev. Španka Garbine Muguruza je bila v »atomskem« dvoboju boljša od lanske finalistke Belorusinje Viktorie Azarenka. Veliko zanimanja je bilo tudi za dvoboj dveh nekdanjih zmagovalk Sloane Stephens (2017) in Angelique Kerber (2016). V tekmi preobratov je bila boljša Nemka. Po dvoboju je poraženka Sloane Stephens dejala, da je dobila več kot 2000 tekstovnih sporočil, med katerimi so bili številni seksistični in rasistični. »Sem le človek. Težko je brati taka sporočila,« je bila razočarana Sloane Stephens.

Prvi teden je uspešno preživel prvi igralec sveta Novak Đoković. Za uvrstitev v osmino finala je Srb potreboval več kot tri ure in pol, da je strl odpor Keia Nišikorija. Japonec je niz in pol igral na izjemno visoki ravni, v nadaljevanju pa je Đoković dvoboj nadzoroval ter ga zanesljivo pripeljal do varnega zaključka. »Dvoboji so vse težji, tekmeci vse močnejši. Tako pač je na turnirjih največje četverice in na to sem pripravljen. S svojo igro sem zadovoljen, saj sem igral proti izkušenemu in vrhunskemu igralcu, ki se je prikazal v izjemni luči,« je bil zadovoljen Novak Đoković, ki se bo v osmini finala pomeril z Američanom Jensonom Brooksbyjem. Devetindevetdeseti igralec sveta je v tretjem krogu presenetil Rusa Aslana Karaceva.

Novak Đoković je premagal Keia Nišikorija že sedemnajstič zapored. Ker so porazi prvega igralca sveta redki, se jih ljubitelji tenisa včasih spominjajo bolj kot zmag. Nišikori je namreč nazadnje premagal Đokovića v polfinalu OP ZDA leta 2014 ter se nepričakovano uvrstil v finale, v katerem je priznal premoč Hrvatu Marinu Čiliću. Beograjčan je na turnirjih za grand slam dosegel 24. letošnjo zmago zapored, od izjemnega podviga, zmage na vseh štirih turnirjih največje četverice, pa ga ločijo še štiri zmage. Če bodo favoriti v New Yorku v nadaljevanju turnirja upravičili sloves, naj bi se Đoković v zadnjem tednu po Jensonu Brooksbyju pomeril z Italijanom Matteom Berrettinijem, Nemcem Alexandrom Zverevom in Rusom Daniilom Medvedjevom.