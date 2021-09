Organizatorji teniškega turnirja WTA 250 Zavarovalnica Sava Portorož, ki bo od 12. do 19. septembra, so razkrili seznam prijavljenih igralk in povabil. Na listi je kar 24 igralk najboljše svetovne stoterice. Najvišje sta na 26. in 27. mestu uvrščeni Španka Paula Badosa in Rusinja Darja Kasatkina. Od igralk, ki bodo nastopile v Portorožu, je bila na lestvici WTA najvišje uvrščena Francozinja Caroline Garcia. Leta 2018 je bila četrta igralka sveta. Na glavni turnir so že uvrščene Tamara Zidanšek, Polona Hercog in Kaja Juvan, ki je kot 109. igralka na svetovni lestvici prejela povabilo organizatorja. Poleg najboljše trojice slovenskih igralk bodo od slovenskih igralk v kvalifikacijah igrale še Živa Falkner (550. na svetovni lestvici), Nika Radišič (579.), Pia Lovrič (632.) in Tina Cvetkovič (669.). Živa Falkner in Pia Lovrič sta ob tem prejeli tudi vabilo za nastop na glavnem turnirju v igri dvojic. Dalila Jakupović je vabilo za nastop v kvalifikacijah zavrnila, so sporočili s Tenisa Slovenije. Prvi nosilki med dvojicami bosta Andreja Klepač in Tamara Zidanšek.

Pred Tamaro Zidanšek, ki na svetovni lestvici zaseda 40. mesto, so na lestvici WTA še štiri igralke, in sicer Hrvatica Petra Martić (32.), Kazahstanka Julija Putinceva 833.), Američanka Alison Riske (35.) in Romunka Sorana Cirstea (39.).

»Prvič bom nastopila na tako velikem turnirju s tako dobrimi igralkami. Veselim se, da bom lahko igrala doma. To vabilo mi res veliko pomeni, saj si nekaj takega želi vsaka igralka. S tem dobiš priložnost za dokazovanje. Je pa to vabilo tudi neke vrsta nagrada za ves vložen trud in opravljeno delo od malih nog. Vsekakor je to velika motivacija za prihodnost,« se veseli nastopa Živa Falkner. uš