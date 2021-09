Dunajska cesta: Dodatni pas dobrodošel za avtobuse

Tudi v Koaliciji za trajnostno prometno politiko so negativno presenečeni, da je občina brez vednosti javnosti čez noč izpeljala širitev Dunajske ceste na tri vozne pasove na odseku med Linhartovo cesto in Livarsko ulico v smeri proti mestu. Direktor LPP pravi, da so se s tem pogoji za mestne avtobuse pravzaprav izboljšali.