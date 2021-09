Leni Klum, sedemnajstletna hči slavne nemške manekenke Heidi Klum, na fotografijah pogosto pozira v družbi svoje mame, zdaj pa je sledilce na instagramu presenetila s fotografijo, ki odstopa od drugih. V oblekah enakega srebrnega vzorca z bleščicami in sandalih z visoko peto sta slavna Nemka in njena hči blesteli kot dvojčici, kar so sledilci takoj opazili. »Uskladila sem se z mamo,« je v opisu pod fotografijo zapisala Leni, ki je kmalu prejela pohvale in komentarje oboževalcev, kot so »neverjetno podobni«, »enaki sta«, »lepi«…

Seveda pa najstnica ni pričakovala, da bodo med komentarji tudi številni manj prijazni. Nekateri sledilci so na fotografiji slavnih deklet, za kateri je znano, da imata precej podoben okus za modo, pripisali: »Mislim, da je to photoshop. Videti je, da so so jo pomanjšali,« je zapisal eden od sledilcev. »Leni je videti kot punčka. Nenaravno,« je komentirala druga, z izjavo pa se je strinjalo še nekaj sledilcev, ki so dodali, da se zdijo razmerja na fotografiji nenaravna. Ne glede na to, ali gre za obdelano fotografijo ali ne, ostaja dejstvo, da sta slavna mama in hči na fotografijah neverjetni. Ni sporno, da je poleg svojega videza Leni od mame pobrala tudi manekenske gene.

Leni, ki je pri manj kot 12 letih že prejemala ponudbe v svetu mode, je uradno sledila maminim stopinjam šele lani, ko je Heidi privolila v njuno skupno fotografiranje za naslovnico nemške izdaje Vogue. Kako dobra je lahko tudi v manekenskih vodah, je hči slavne mame pokazala tudi na nedavni modni reviji v Benetkah, kjer je nosila kolekcijo Dolce&Gabbana in zablestela v modri satenasti obleki z dekoltiranim steznikom. Na modni stezi je obleko še dodatno poudarila krona na glavi.