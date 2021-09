Ob mednarodnem dnevu oblačil iz druge roke so številne nevladne organizacije spomnile, da je prav modna industrija drugi največji onesnaževalec okolja, takoj za naftno industrijo. Potrošniki se vse bolj zavedajo škodljivih vplivov modne industrije na okolje, zato se je razvil globalni trend »zelene mode«. O tem in na splošno o pomenu krožnega gospodarstva ter trajnostnih odločitev ozavešča zagotovo eden največjih slovenskih spletnih prodajnih portalov Bolha.

Oblačila iz druge roke trajnostno krožijo med nami

Za to, da bi v prihodnje pridelali manj odpadkov in ravnali bolj trajnostno, lahko veliko naredi prav vsak izmed nas. Kot so povedali pri našem največjem spletnem prodajnem portalu bolha.com, kjer so se poigrali tudi s številkami, so v letu 2020 objavili 7274 oglasov za rabljene hlače iz džinsa. V primeru, da so bile vse hlače tudi prodane, smo prihranili več kot 27 milijonov litrov vode, tolikšno količino spije 25.114 ljudi v svojem življenju. Trenutno najdete na Bolhi okoli 77.000 aktivnih oglasov posameznikov v kategoriji oblačila in obutev.

S prodajo ali nakupom rabljenih oblačil ravnamo prijazno do okolja in svojega žepa. Oblačila iz druge roke in recikliranih materialov so pravzaprav postala modni trend, ki mu sledijo številna velika imena modne industrije, med njimi Prada, ki izdeluje oblačila in modne dodatke iz reciklirane plastike, najdene v oceanih in ribiških mrežah, ter VEJA, ki uporablja organski in agroekološki bombaž za izdelavo platna za športne copate in gumo iz amazonskega pragozda za podplate.