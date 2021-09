Kako pomembna je bližina in takojšnja pomoč prvih posredovalcev, se je v soboto izkazalo na Jezerskem. Ob Planšarskem jezeru so se med seboj merile ekipe prvih posredovalcev in pilile svoje znanje prve pomoči, ko se je v bližini zgodila prometna nesreča. Motorista sta po podatkih PU Kranj proti Jezerskemu vozila drug za drugim, ko je prvi padel zaradi neprilagojene hitrosti, drugi pa med izogibanjem prvemu. Oba sta se pri tem poškodovala, huje poškodovanega pa so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem. Najprej so jima prišli na pomoč prav prvi posredovalci, ki so bili na srečanju.

»Prvi posredovalci so laiki, to pomeni, da nimajo zdravstvene izobrazbe. Oživljajo oziroma pomagajo bolnikom in poškodovanim do prihoda reševalnega vozila. V primeru srčnega zastoja se z vsako minuto, ko je človek brez pomoči, zmanjša možnost preživetja za deset odstotkov, zato so zelo pomembni, predvsem v bolj oddaljenih krajih, do katerih reševalci potrebujejo dlje časa. Med njimi je veliko prostovoljnih gasilcev, policistov in drugih, ki so usposobljeni tudi za uporabo avtomatskega električnega defibrilatorja,« pravi predsednik Društva prvih posredovalcev Dejan Rogelj.

Scenariji na osnovi resničnih dogodkov Sicer pa so v soboto ekipe prvih posredovalcev med seboj merile moči in pridobivale nova znanja v namišljenih scenarijih nesreč. Ocenjevali so, kako hitro in učinkovito so ekipe pomagale namišljenim ponesrečencem, kako so komunicirali z bližnjimi in z reševalci in podobno. Na vsaki od devetih postaj so jim po končanem delu inštruktorji povedali, kje so se izkazali in kaj bi lahko naredili drugače. Ekipe sestavljajo po trije člani, saj je oživljanje naporno in se na vsaki dve minuti menjavajo, da je oživljanje kakovostno. »Traja pa lahko tudi dlje od ene ure,« pravi Rogelj. Vsi sobotni scenariji so temeljili na resničnih primerih nesreč. Na nedavni padec otroka v jezero v Črnučah je denimo spominjala prva postaja, na kateri se je otrok, uporabili so lutko, utapljal sredi Planšarskega jezera. Kadar so med ponesrečenci otroci, je težko, pravi Rogelj, ki je sicer reševalec. Med najtežjimi reševanji se spominja prometne nesreče, v kateri so pomagali otroku, ki je umiral pred očmi staršev. Otrok je bil del scenarija tudi na eni od postaj, na kateri smo spremljali domačo ekipo prvih posredovalcev z Jezerskega. Prišli so k šestmesečnemu dojenčku, ki se je dušil s koščkom korenčka, ki ga je izmaknil mami, ta pa se je medtem močno urezala v roko in krvavela. »Imamo kar dosti takih primerov. S Terezijo Vidič sva zdravnici na ljubljanski urgenci in delava tudi na terenu. Dobivava precej klicev, v katerih starši prosijo za pomoč, ko se dojenčki dušijo z mlekom ali izbljuvkom. Običajno gre za blago zaporo dihalnih poti in je že kašelj učinkovit. Smo imeli pa nekaj primerov, ko je to vodilo v hudo zaporo dihalnih poti. Kolegica je povedala za primer, v katerem se je dvoletnik zadušil s koščkom palačinke,« opisuje zdravnica SNMP Ljubljana in inštruktorica Špela Baznik.

Nepogrešljivi statisti in poškodbe, ki so videti resnične »Naloga ni bila med najzahtevnejšimi. Vsi trije moramo biti popolnoma usklajeni. Če bi šlo zares, bi bilo še težje, saj bi se mama odzivala še bolj čustveno,« je razmišljala Maja Markič, članica ekipe z Jezerskega. Prva posredovalka je postala, ko se je pridružila domačemu prostovoljnemu gasilskemu društvu. Mamo je odigrala statistka Tatjana Skvarč, ki je sicer bolničarka prostovoljka pri Rdečem križu. Statistom se je pridružila zato, ker se iz dela ekip prvih posredovalcev in komentarjev inštruktoric tudi sama veliko nauči. »Zanimanje za statiste je zelo veliko. Ko objavim poziv, se mesta zapolnijo v 24 urah,« pove Rogelj. Za vzdušje, ki spominja na resnično, pa je s svojimi maskerskimi sposobnostmi poskrbel Tomaž Štajer, ki je imel z obnavljanjem maske, da so bile opekline, ureznine in odtrgani udi čim bolj pristni, veliko dela. Spremljali pa smo tudi radovljiško policijsko ekipo, ki so jo sestavljali policista Dejan Šučur in Rebeka Lorenčič ter kandidat za policista Tarik Bečirovič. »V Radovljici smo prvi posredovalci prav vsi operativni policisti, ki delamo na policijski postaji,« so nam povedali in dodali, da jim to dodatno znanje močno pomaga pri vsakdanjem delu. Podobno kot druge sodelujoče ekipe pa so si pri ocenjevalkah za pomoč gluhonemi sprehajalki, katere mož je doživel panični napad, in mimoidočemu zdravniku, ki se je zrušil na tla, prislužili pohvale.